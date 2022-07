Nino De Angelo verkündet Karriere-Ende - und deutet Wegzug aus dem Allgäu an

Popsänger Nino de Angelo plant einen schrittweisen Rückzug aus dem Musikgeschäft. Verlässt er zusammen mit Freundin Simone auch das Allgäu?

25.07.2022 | Stand: 16:02 Uhr

Nino de Angelo hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung einen Abschied von der Bühne angekündigt. "Ich will endlich leben, ohne Stress, schon wieder den nächsten Auftritt im Nacken zu haben", sagte der 58-Jährige. Demnach arbeitet er gerade an einem neuen Album - nach seinen Worten soll es das letzte sein und 2023 erscheinen.

Bilderstrecke

Nino de Angelo im Allgäu: Wie der Schlagersänger heute lebt

1 von 9 2 von 9 3 von 9 4 von 9 5 von 9 6 von 9 7 von 9 8 von 9 9 von 9 Nino de Angelo lebt heute mit seiner Freundin Simone Lux auf einem Reiterhof in Wertach. Das neue Leben des "Jenseits von Eden"-Sängers in unserer Foto-Galerie. Bild: Ralf Lienert Nino de Angelo lebt heute mit seiner Freundin Simone Lux auf einem Reiterhof in Wertach. Das neue Leben des "Jenseits von Eden"-Sängers in unserer Foto-Galerie. Bild: Ralf Lienert 1 von 9 Nino de Angelo (* 18. Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe) ist ein deutscher Schlagersänger italienischer Abstammung, der hauptsächlich in den 1980er Jahren erfolgreich war. Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1983 mit Jenseits von Eden. hier in seiner neuen Heiamt Wer... Bild: Ralf Lienert Nino de Angelo (* 18. Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe) ist ein deutscher Schlagersänger italienischer Abstammung, der hauptsächlich in den 1980er Jahren erfolgreich war. Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1983 mit Jenseits von Eden. hier in seiner neuen Heiamt Wer... Bild: Ralf Lienert

Mit dem Album wolle er voraussichtlich 2024 nochmal auf Tour gehen. "Und danach ist dann Schluss", sagte de Angelo. Ein Ende seiner Arbeit mit Musik bedeutet dies aber wohl nicht: Er wolle der Musik weiter treu bleiben und weiter Songs für Kollegen schreiben, kündigte er an.

Ganz neu sind Nino de Angelos Aussagen über ein baldiges Karriere-Ende nicht. "Ich wollte mich eigentlich jetzt zur Ruhe setzen, aber ich habe jetzt noch Lust, eine Tour zu machen, wo es richtig laut wird. Danach noch ein Album, dann noch eine Abschiedstournee, weil dann bin ich 63 und dann geh ich in Rente", hatte er vergangenes Jahr dem Portal heute.at erzählt.

Nino de Angelo: Verlässt er das Allgäu?

Im aktuellen Bild-Interview schloss Nino de Angelo auch nicht aus, dem Allgäu den Rücken zu kehren. Seit gut drei Jahren wohnt der Schlagersänger mit Freundin Simone in Wertach. Noch: "Mit Simone kann ich mir jedes Ziel vorstellen. Und vielleicht wandern wir auch nach Italien aus. Es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt. Ich habe längst noch nicht alle gesehen", sagte er.

Nino de Angelo war 1983 mit dem von Drafi Deutscher geschriebenen Hit "Jenseits von Eden" bekannt geworden. Es folgten Titel wie "Doch Tränen wirst Du niemals sehen" oder "Atemlos". Sein aktuelles Album "Gesegnet und Verflucht" erlangte Gold-Status und hält sich seit mehr als 63 Wochen in den deutschen Album-Charts. Seit mehreren Jahren leidet er an der unheilbaren Lungenerkrankung.

Lesen Sie auch

Schlager-Star im Allgäu Hochzeit bei Nino de Angelo und seine Allgäuer Freundin? "Ja klar!"

Lesen Sie auch: Hochzeit bei Nino de Angelo und seine Allgäuer Freundin? "Ja klar!"