OutInChurch: So reagiert der Augsburger Bischof auf die Initiative

Bertram Meier will sich um "gute Lösungen" für nicht-heterosexuelle Kirchenbeschäftigte bemühen. Was er sich für die Versammlung des "Synodalen Weges" vorgenommen hat.

02.02.2022 | Stand: 07:35 Uhr

Der Augsburger Bischof Bertram Meier will auf der Versammlung des „Synodalen Weges“, die am Donnerstag in Frankfurt am Main beginnt, über den kirchlichen Umgang mit Haupt- oder Ehrenamtlichen sprechen, die sich als lesbisch, schwul, bi oder etwa queer identifizieren. Im Rahmen einer bundesweit viel beachteten Initiative mit dem Titel „#OutInChurch – für eine Kirche ohne Angst“ waren vor etwas mehr als einer Woche 125 von ihnen an die Öffentlichkeit gegangen und hatten ihre sexuelle Orientierung offenbart. Ein Outing kann dienstrechtliche Folgen haben, bis hin zum Jobverlust. Eine Forderung der Initiative ist daher die „Änderung des diskriminierenden kirchlichen Arbeitsrechts“.