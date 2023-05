Antworten auf Fragen zur Pflege in Deutschland

Personalmangel, finanzielle Belastung, Qualitätsprobleme. Pflege in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

11.05.2023 | Stand: 07:19 Uhr

Das Thema Pflege in Deutschland steht immer wieder in der öffentlichen Diskussion. Vor allem in Zeiten des demografischen Wandels und einer alternden Gesellschaft wird deutlich, dass es Verbesserungen im Bereich der Pflege geben muss. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die aktuelle Situation und zeigen, welche Herausforderungen es gibt.

Zum Thema Pflege geht es um Stichworte wie

Personalmangel

Finanzierung

Qualität

Digitalisierung

Alternative Pflegekonzepte

Ausbildung

Eine der größten Herausforderungen in der Pflege ist der Personalmangel. Laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds fehlen allein in der Altenpflege rund 120.000 Fachkräfte. Das hat zur Folge, dass die Pflegebedürftigen oft nicht die benötigte Aufmerksamkeit und Versorgung erhalten. Auch die Pflegekräfte selbst leiden unter der hohen Belastung und dem Zeitdruck.

Pflege: Hygiene und medizinische Versorgung

Ein weiteres Problem ist die Finanzierung der Pflege. Insbesondere im Bereich der ambulanten Pflege gibt es Schwierigkeiten. Viele Pflegebedürftige müssen einen großen Teil der Kosten selbst tragen, was für viele eine enorme finanzielle Belastung darstellt. Hier braucht es dringend eine Reform, um eine gerechte Verteilung der Kosten sicherzustellen.

Auch die Qualität der Pflege ist ein wichtiges Thema. Immer wieder gibt es Berichte über Pflegeeinrichtungen, in denen es an Hygiene und medizinischer Versorgung mangelt. Hier müssen Standards geschaffen werden, um eine angemessene Versorgung der Pflegebedürftigen sicherzustellen.

Digitalisierung als Herausforderung in der Pflege

Eine weitere Herausforderung ist die Digitalisierung. Zwar gibt es bereits zahlreiche digitale Lösungen im Bereich der Pflege, wie etwa Telemedizin oder Pflegeroboter, aber es fehlt oft an einer flächendeckenden Umsetzung. Zudem müssen Datenschutz und Sicherheit gewährleistet werden.

Trotz all dieser Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen in der Pflege. So gibt es beispielsweise vermehrt alternative Pflegekonzepte wie die Hausgemeinschaften oder Pflege-WGs, die eine menschenwürdige Versorgung ermöglichen. Auch die Einführung des neuen Pflegeberufsgesetzes im Jahr 2020, das die Ausbildung von Pflegekräften reformiert und modernisiert, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Konzepte und Technologien für eine menschenwürdige Pflege

Insgesamt zeigt sich, dass die Pflege in Deutschland vor großen Herausforderungen steht, aber auch Chancen bietet. Es braucht dringend eine Reform der Finanzierung, eine Stärkung des Pflegepersonals und eine Verbesserung der Qualität der Pflege.

Gleichzeitig müssen neue Konzepte und Technologien genutzt werden, um eine zukunftsfähige und menschenwürdige Pflege zu gewährleisten.

Pflege 2023: Was ändert sich in diesem Jahr?

Menschen, die selbst pflegebedürftig sind, oder einen ihnen nahestehenden Menschen pflegen, sehen sich im Bereich der Pflege regelmäßig mit Änderungen und Neuerungen konfrontiert.

Gerade im Bereich der Pflege gibt es jedes Jahr in Deutschland zahlreiche Änderungen. Hier haben wir zusammengefasst, was Sie für das Jahr 2023 wissen müssen.

Pflege: Wie viel Geld gibt es, wenn ein Angehöriger gepflegt wird?

Wird ein Mensch, der einem nahesteht pflegebedürftig, würden sich viele Menschen gerne selbst kümmern. Doch wie viel Geld gibt es eigentlich für die Pflege eines Angehörigen?

Oder soll die Person in einer Einrichtung versorgt werden oder ist eine ambulante Pflege das richtige? Antworten auf diese und weitere Fragen geben wir in diesem Artikel.

Pflege 2023: So viel Geld dürfen Sie im Pflegeheim besitzen

Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes sind etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Davon leben etwa 800.000 in Pflegeheimen. Günstig ist ein Platz dort laut statista.de nicht: Zwischen 1588 Euro (Sachsen-Anhalt) und 2542 Euro (Nordrhein-Westfalen) kostete ein Heimplatz im Durchschnitt in Deutschland im Jahr 2022 jeden Monat.

Hier lesen Sie, wie viel Bürgerinnen und Bürger davon als Eigenanteil selbst tragen müssen und wie hoch das sogenannte Schonvermögen ist.

Pflegekräfte ohne Ausbildung: So steigt der Mindestlohn 2023

Bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Der Mindestlohn wurde 2023 zum 1. Mai und wird am 1. Dezember noch einmal auch für Kräfte ohne Ausbildung erhöht.

Beschäftigte in Pflegeberufen haben Anspruch auf einen Mindestlohn, der über dem gesetzlichen Wert liegt. Zudem hatte sich die Pflegekommission im Februar 2022 auf eine schrittweise Erhöhung der Mindestlöhne in der Pflege sowie zusätzliche Urlaubstage geeinigt. Laut Bundesgesundheitsministerium profitieren rund 1,2 Millionen Beschäftigte. Alle wichtige Infos zum Anstieg des Mindestlohns in 2023 lesen Sie hier.

Pflegeantrag stellen: So wird der Pflegegrad beantragt

Wer im Alter, aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung auf Pflege und Hilfe im Alltag angewiesen ist, muss zum Teil auch mit hohen bis sehr hohen Kosten rechnen.

Mit einem Pflegeantrag können sich Pflegebedürftige Unterstützung von der Pflegeversicherung holen. Wie der Pflegeantrag gestellt wird, lesen Sie hier.

Pflegegrad 1 bis 5 erklärt: Welche Leistungen gibt es?

Manchmal kann es ganz schnell gehen oder aber Schritt für Schritt. Monat für Monat nehmen laut Bundesgesundheitsministerium in Deutschland rund fünf Millionen Menschen Pflegeleistungen in Anspruch.

Welche Leistungen Betroffene erhalten, hängt dabei vom Pflegegrad ab. Insgesamt gibt es fünf Pflegegrade. Sie entscheiden darüber, welche Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden können. Welche Leistungen es bei welchem Pflegegrad gibt, lesen Sie hier.

Angehörige pflegen und Rente: Wie wird die Pflege angerechnet?

In Deutschland leben laut statistische Bundesamt etwa fünf Millionen pflegebedürftige Menschen. Sie werden in großen Teilen Zuhause von Angehörigen, Freunden oder Bekannten gepflegt - eine Arbeit, die oft viel Zeit in Anspruch nimmt.

Die Pflegeversicherung übernimmt Beiträge an die Rentenversicherung. Wie die Pflege bei der Rente angerechnet wird und welche Voraussetzungen gelten, lesen Sie hier.

Hilfe zur Pflege: So wird der Antrag gestellt, Voraussetzungen und Schonvermögen

Wird das Geld am Ende des Monats knapp, können in Deutschland Sozialleistungen beantragt werden. Das ist auch der Fall, wenn jemand pflegebedürftig ist. Reichen die Leistungen der Pflegekasse sowie Einkommen und Vermögen nicht aus, können Betroffene unter bestimmten Voraussetzungen "Hilfe zur Pflege" erhalten.

So wird ein Antrag auf "Hilfe zur Pflege" gestellt, diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein, so hoch ist die Leistung und so wirkt sich das aufs Schonvermögen aus.

Pflegegeld 2023: Höhe, Anspruch und Voraussetzungen

Im hohen Alter, aufgrund eines Unfalls oder aus anderen Gründen: Wird eine Person pflegebedürftig, benötigt sie Hilfe im Alltag - mal mehr und mal weniger. Betroffene müssen gepflegt werden und können Vieles nicht mehr selbst tun.

Wer pflegebedürftig ist, hat in vielen Fällen Anspruch auf Pflegegeld. So hoch fällt die Leistung der Pflegeversicherung aus, diese Menschen haben Anspruch und diese Voraussetzungen gelten.

Was darf ich mit dem Pflegegeld machen?

Ein Unfall, ein schleichender Prozess oder eine unerwartete Krankheit: Gründe dafür, dass jemand pflegebedürftig wird, gibt es viele. Je nach Pflegegrad werden Betroffene aber mit unterschiedlichen Leistungen von der Pflegeversicherung unterstützt.

Was darf mit dem Pflegegeld bezahlt werden und was nicht? Alle Infos lesen Sie hier in unserem Beitrag.

Pflege: Welchen Pflegegrad hat ein Palliativpatient?

Wenn die Ärzte keine Möglichkeit mehr sehen, dass eine Behandlung dem Patienten noch helfen oder Besserung bringen könnte, wird die medizinische Versorgung verändert.

Welchen Pflegegrad ein Palliativpatient bekommt, ist sehr komplex. Was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie in diesem Artikel.