Pressestimmen zum Triell: "Die Frage ist nur, ob das reicht"

Die Pressestimmen und Kommentare zum ersten TV-Triell der Kanzlerkandidaten sehen keinen klaren Sieger. Hier die ersten Reaktionen.

29.08.2021 | Stand: 23:09 Uhr

Beim ersten TV-Triell haben sich die Kanzlerkandidaten Scholz, Laschet und Baerbock am Sonntagabend einen insgesamt recht sachlichen Schlagabtausch um die aktuellen Themen und Herausforderungen geliefert. Einen klaren sieger gab es nicht, hießt es in den ersten Pressestimmen und Kommentaren. hier ein Überblick.

"Es war ein Dreikampf ohne klaren Sieger, ohne klare Siegerin. Und doch geht Armin Laschet noch am ehesten gestärkt aus dem Unentschieden hervor, weil er am meisten zu verlieren hatte und von dem am wenigsten erwartet wurde. (...) Die Frage ist nur, ob das reicht für die letzten vier Wochen des Wahlkampfs. Reicht es, um die eigene Leute wieder zu mobilisieren? Vielleicht. Reicht es, um Unentschlossene zu gewinnen? Sicher noch nicht." Tagesspiegel

"Und dann zählt in so einer Talkrunde am Ende eben auch Schlagfertigkeit. Und hier gehen die meisten Punkte an Annalena Baerbock. Sie nutzt jede Gelegenheit, grüne Vorschläge zur Klimapolitik zu platzieren und Armin Laschet liefert ihr dafür auch Vorlagen. " Berliner Zeitung

"Spannend wirds nun, wie der Auftritt der drei Kandidierenden beim Volk ankommt. In der jüngste Umfragestand zeigt, dass die SPD knapp vor der CDU/CSU ist – was nach Laschets Häme und Scholz' staatsmännischer Ruhe wohl auch so bleiben wird. Der dritte Platz der Grünen dürfte sicher sein." Watson (Schweiz)

"Triell bleibt ohne klaren Sieger oder Siegerin" Spiegel

"Baerbock verspricht Aufbruch, Scholz Respekt, Laschet Standfestigkeit. ei den Themen Afghanistan und Klimaschutz wurde es lebendig, aber etwas Unfreundliches wollte niemand über den anderen sagen. " FAZ