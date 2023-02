Reaktionen auf den Flüchtlingsgipfel: "Hier versagt Berlin gerade"

In Bayern kommen immer mehr Flüchtlinge an, die Kommunen sehen sich an der Belastungsgrenze. Nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin macht sich Ernüchterung breit.

17.02.2023 | Stand: 07:45 Uhr

Die Erwartungshaltung vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin war klar: Geld, deutlich mehr Geld vom Bund müsse her, um die Probleme zu lösen, betonte Ministerpräsident Markus Söder nach der Kabinettssitzung vergangene Woche. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann untermauerte das mit Zahlen: 1,5 Milliarden Euro habe der Freistaat im vergangenen Jahr für Asyl und Integration aufgewendet – die zusätzlichen Kosten für Schulunterricht, Kinderbetreuung und anderes noch gar nicht eingerechnet. Vom Bund hat Bayern im vergangenen Jahr allerdings nur 555 Millionen Euro bekommen, um Geflüchtete aufzunehmen und zu versorgen.

