Rechtes Terrornetzwerk: Diese Leute planten den Umsturz in Deutschland

Ein Prinz, eine Ex-Bundestagsabgeordnete und ein Mann, der für das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr arbeitete. Diese Leute sollen den Putsch geplant haben.

07.12.2022 | Stand: 18:50 Uhr

Heinrich XIII. Prinz Reuß entspricht nicht gerade dem Bild, das man vom Boss eines international agierenden Terrornetzwerks zeichnen würde. Tweed-Sakko, Cordhose, Halstuch, die im Nacken gelockten, grauen Haare nach hinten gekämmt – der Mann, den vermummte Polizisten am Mittwochvormittag in einem gediegenen Frankfurter Viertel in Handschellen abführen, wirkt eher wie ein älterer Herr, der im Ohrensessel Zeitung liest, als wie einer, der einen Umsturz plant.

