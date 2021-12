Schon wieder Ärger für Boris Johnson: Ist das der Anfang vom Ende?

Großbritanniens Premier Boris Johnson leistet sich einen Fehltritt nach dem anderen. Die Umfragewerte sinken. Jetzt die Omikron-Krise. Hat er noch eine Zukunft?

14.12.2021 | Stand: 20:18 Uhr

Die Helfer der Tories im Wahlkreis North Shropshire im Westen Englands haben es in diesen Tagen nicht leicht. Am Donnerstag soll dort ein neuer Abgeordneter oder eine neue Abgeordnete gewählt werden. Die Neuwahl ist notwendig geworden, weil der Parlamentarier Owen Patterson wegen eines Korruptionsskandals zurückgetreten ist. Die Menschen in der Gegend sind unzufrieden mit der altehrwürdigen konservativen Partei, vor allem aber mit Boris Johnson und seinen Fehltritten. Und sauer sind sie vor allem wegen seines Versuchs, eine Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr an seinem Dienstort in der Downing Street 10 zu vertuschen.