Sechsjähriger tot im Gebüsch gefunden: Polizei vermutet Verbrechen

Nachdem ein Sechsjähriger nicht vom Spielen zurückgekehrt war, meldeten ihn seine Eltern als vermisst. Kurze Zeit später wurde er tot in einem Gebüsch gefunden.

15.09.2023 | Stand: 17:01 Uhr

Ein sechsjähriger Junge aus Pragsdorf bei Neubrandenburg war am Donnerstag nach dem Spielen nicht nach Hause gekommen. Seine Eltern meldeten ihn daraufhin als vermisst. Polizei, Feuerwehr und Anwohner suchten mit einem Hubschrauber und Suchhunden nach dem Kind.

Toter Junge in Pragsdorf: Täter noch nicht gefasst

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, wurde der Sechsjährige kurze Zeit später mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch nahe einem Bolzplatz gefunden. Er war erstochen worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und einer sofortigen Einlieferung ins Krankenhaus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Ob der Fundort auch der Tatort sei, sei noch unklar, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Eine Täterin oder ein Täter ist noch nicht gefasst. Auch von der Tatwaffe fehlt laut Polizei noch jede Spur. Die Polizei sucht mit Hunden danach. Es müsse sich nicht zwangsläufig um ein Messer handeln, so die Polizei.

Junge tot in Pragsdorf gefunden: Verletzungen deuten auf Verbrechen hin

Wegen der Verletzungen des Jungen geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Die Ermittler der Mordkommission der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg und der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Sei ermitteln wegen Totschlags. Erste Befragungen fanden bereits am Donnerstagabend statt.