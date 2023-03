Trotz Erdbeben: Erdogan hält an Wahlen im Mai fest

Sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen stehen 2023 in der Türkei an. Trotz der Erdbebenkatastrophe hält Präsident Erdogan am Wahltermin fest.

01.03.2023 | Stand: 20:38 Uhr

2023 ist ein Wahljahr für die Türkei: Sowohl die Parlamentswahlen als auch die Präsidentschaftswahlen stehen an. Rund 85 Millionen Türkinnen und Türken sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Obwohl im Februar ein Erdbeben die Türkei erschütterte und über 50.000 Menschen dabei ums Leben kamen, hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dafür ausgesprochen, die Wahlen am geplanten Termin Mitte Mai stattfinden zu lassen. Zuvor gab es Spekulationen über die Verschiebung des Wahltermins.

Bei der Parlamentswahl 2023 werden die rund 600 Mitglieder der Großen Nationalversammlung, dem türkischen Parlament, bestimmt. Bei der Präsidentschaftswahl wird für die kommenden fünf Jahre ein Präsident aufgestellt. Der ist in der Türkei auch gleichzeitig Regierungschef. Seit 2014 ist das Recep Tayyip Erdogan (AKP).

Weil die Umfragewerte allerdings schlecht stehen und Erdogan wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Türkei unter Druck steht, ist eine Wiederwahl nicht sicher. Gleichzeitig hat die Opposition hohe Ambitionen. Hier finden Sie einen Überblick über alles Wichtige rund um die Wahlen 2023 in der Türkei.

Wann sind Wahlen in der Türkei 2023?

Die Wahlen in der Türkei sollen am 14. Mai 2023 stattfinden. Im Januar hat Präsident Erdogan angekündigt, die Wahlen in der Türkei auf dieses Datum vorzuziehen: Das einmal ursprünglich geplante Datum war der 18. Juni 2023.

Wie kam es dazu? In einer Rede im Januar erinnerte Erdogan an die Wahlen vom 14. Mai 1950: Damals besiegte erstmals eine konservative Partei die republikanische Partei in der Türkei. Dieses Ereignis solle sich wiederholen. Der staatlichen NachrichtenagenturAnadolu erklärte er wenige Tage darauf, dass die Wahl am 14. Mai 2023 stattfinde – und betonte dabei, dass es sich nicht um eine "vorgezogene Wahl" handele.

Damit die Wahlen verfrüht stattfinden dürfen, braucht es entweder 60 Prozent der Abgeordnetenstimmen im Parlament oder ein Dekret durch den Präsidenten. Aktuell verfügt Erdogan mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP und der ultranationalistischen MHP in der Regierung nur über eine einfache Mehrheit.

Was ist die Prognose und wie sind die Umfragewerte für die Wahl 2023?

Laut dem Marktforschungsinstitut ORC kommt die AKP Anfang Januar 2023 auf 32 Prozent und wäre damit zum aktuellen Stand die stärkste Partei. An zweiter Stelle liegt mit 23,5 Prozent die sozialdemokratische CHP, die aktuell größte Oppositionspartei. Den dritten Platz belegt mit 10,4 Prozent die als nationalkonservativ geltende IYI-Partei. Die tendenziell linksgerichtete HDP liegt bei 7,3 Prozent, die rechtsgerichtete MHP bei 6,2 Prozent.

In den aktuellen Umfragewerten steht die AKP im Vergleich zu den Vormonaten wieder relativ stabil dar. Ende Oktober 2022 überholte die CHP mit 28,4 Prozent die AKP um rund 0,2 Punkte und wäre damit führende Kraft bei den Parlamentswahlen. Bei den Parlamentswahlen 2018 hatte die AKP einen Stimmenanteil von 42,6 Prozent.

Wer sind die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2023?

Ende 2022 hat Recep Tayyip Erdogan seine letzte Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen angekündigt. Als möglicher Präsidentschaftskandidat der Opposition wird der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu (CHP) gehandelt, der für viele als Hoffnungsträger gilt. Imamoglu wurde jedoch im Dezember 2022 zu zwei Jahren Haft und einem Politikverbot verurteilt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Auch der CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu gilt als möglicher Kandidat. Anfang Februar soll bekannt gegeben werden, wer als Kandidat der Opposition zur Wahl antritt.

Wie lange darf man in der Türkei Präsident sein?

Eine Amtsperiode dauert fünf Jahre in der Türkei. Eine Wiederwahl ist laut Verfassung nur einmal möglich. Das bedeutet theoretisch, dass Erdogan nach zwei Amtsperioden nicht noch einmal zur Wiederwahl antreten dürfte. So argumentiert die türkische Opposition. Die Regierung argumentiert mit der Verfassungsänderung von 2018 dagegen: Erdogan wurde 2018 als erster Präsident im neu etablierten Präsidialsystem gewählt. Die erste Amtsperiode zähle deshalb nicht. Das neue Präsidialsystem löste 2018 das parlamentarische System der Türkei per Volksabstimmung ab. Es ging mit mehr Befugnissen für den Präsidenten einher.

Welche Parteien gibt es in der Türkei?

Hier ist ein Überblick über die größten Parteien in der Regierung und Opposition im aktuellen türkischen Parlament: