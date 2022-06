Die kurze, aber historische Reise des Olaf Scholz

Was hat die Ukraine-Reise des Bundeskanzlers gebracht? Über eine wortkarge Vize-Regierungssprecherin, Eilmeldungen und einen sichtlich erleichterten Scholz.

18.06.2022 | Stand: 09:33 Uhr

Nach seiner anstrengenden Ukraine-Reise ist Olaf Scholz am Freitagmorgen die Erleichterung deutlich anzusehen. Zurück auf polnischem Boden, in Przemysl und damit in Sicherheit, wechselt der Bundeskanzler einen Händedruck mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, mit dem er im Zug unterwegs war. Noch ein Foto in einer Reihe historischer Fotos seit Mittwochabend, als er in Richtung Kiew aufbrach. Gemeinsam mit Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. Endlich! Oder: Zu spät! – wie seine zahlreichen Kritikerinnen und Kritiker meinten.

