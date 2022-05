Selenskyj wurde vom Komiker zum Diener des Volkes

Einst wurde Wolodymyr Selenskyj als Politclown verspottet. Heute ist er ukrainischer Präsident und weltweit gefeierter Freiheitskämpfer. Was ist sein Geheimnis?

17.05.2022 | Stand: 19:54 Uhr

Der erste Schlag richtet sich gegen das Haupt der Nation. In der Nacht auf den 24. Februar landen russische Fallschirmjäger in Kiew. Ihr Ziel ist das Regierungsviertel. Die Soldaten sollen Präsident Wolodymyr Selenskyj gefangen nehmen oder töten. Das ist der Auftrag, den Kremlchef Wladimir Putin erteilt hat. Er will einen Regimewechsel in Kiew erzwingen und auf diese Weise die gesamte Ukraine seiner Macht unterwerfen. Die parallel anlaufende Invasion soll den „Enthauptungsschlag“ absichern. Der politische Kopf des Landes soll fallen, damit das kopflose Land schnell kapituliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.