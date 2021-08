In Baden-Württemberg spielt die Inzidenz keine Rolle mehr, in Bayern schon. Welche Unterschiede es noch gibt und wo Treffen ohne Einschränkungen möglich sind.

18.08.2021 | Stand: 11:33 Uhr

Es gibt zwei Wege, die durch diese Pandemie führen. Der eine – wenn man so will die viel befahrene Autobahn, die die meisten Bundesländer wählen, – orientiert sich an der Sieben-Tage-Inzidenz. Auf dem anderen Weg, derzeit noch eine wenig befahrene Landstraße, spielen diese Zahlen keine Rolle mehr. Baden-Württemberg hat diese Route eingeschlagen.