Unternehmen sollen zu Corona-Testangeboten verpflichtet werden

Donnerstag, 8. April: Nach den Osterferien gilt in Bayern eine Testpflicht an Schulen. Das heißt: sobald der Präsenzunterricht an den Allgäuer Schulen wieder startet, muss jeder Schüler und Lehrer zweimal pro Woche einen Corona-Test machen. Was Oberallgäuer Schüler und ein Marktoberdorfer Rektor davon halten.