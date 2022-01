US-Notenbank signalisiert baldige Erhöhung des Leitzinses

Die US-Notenbank Federal Reserve belässt den Leitzins noch unverändert nahe Null. Gleichzeitig bereitet sie eine Zinserhöhung vor.

26.01.2022 | Stand: 20:18 Uhr

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat eine baldige Erhöhung des Leitzinses signalisiert. Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt werde es "bald angemessen sein", den Leitzins zu erhöhen, teilte die Zentralbank am Mittwoch mit. Analysten erwarten schon bei der nächsten Sitzung am 16. März die erste Erhöhung seit Beginn der Corona-Pandemie.

Mehrere Mitglieder des Zentralbankrats hatten jüngst bereits eine baldige Erhöhung des Leitzinses für die weltgrößte Volkswirtschaft signalisiert. Viele Analysten rechnen als ersten Schritt mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

Die Fed ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich sehr positiv, aber die Teuerung zwingt die Fed gegenzusteuern. Eine Erhöhung des Leitzinses würde die Inflation bremsen, aber auch die Konjunktur dämpfen. Die Verbraucherpreise in den USA waren im Dezember um 7 Prozent angestiegen, das war der höchste Wert seit Jahrzehnten.