Vor der Wahl in Niedersachsen: Im Endspurt zählt jede Rose

Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) führen in Niedersachsen eine GroKo. Am Sonntag wird aller Voraussicht nach damit Schluss sein.

07.10.2022 | Stand: 07:15 Uhr

Die Frau in der extravaganten bunten Steppjacke strahlt, als Stephan Weil ihr die rote Rose überreicht. „Ich hab Sie schon gewählt, per Brief“, versichert die Passantin in der belebten Göttinger Fußgängerzone. Der Ministerpräsident von der SPD freut sich sichtlich. Das bringt ihn seiner dritten Amtszeit als Landesvater von Niedersachsen schon mal ein kleines Stück näher. Doch unvermittelt greift die Briefwählerin nach seinem Arm. Ein Anliegen hat sie noch: „Bitte nur zusammen mit den Grünen.“ Das wäre ihm auch am liebsten, gibt Weil eine klare Koalitionsaussage ab.

