"Waffen, Waffen, Waffen": Die Nato will die Ukraine stärker unterstützen

Die Nato will ihre militärische Unterstützung für die Ukraine deutlich verstärken. Ob auch schwere Waffen wie Kampfpanzer geliefert werden sollen, ist unklar.

07.04.2022 | Stand: 18:52 Uhr

Auf Rüdiger Königs Schreibtisch dürfte bald ein weiteres gerahmtes Bild stehen, auf dem er im Kreis von Nato-Spitzenpolitikern verewigt ist. Denn Deutschlands ständiger Vertreter bei der Militärallianz in Brüssel hatte am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit einen ungewohnten Auftritt.

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz zum damaligen Gipfel der Allianz zu spät kam, war er von König auf dem traditionellen Familienfoto vertreten worden. Am Donnerstag musste der Botschafter beim offiziellen Bildtermin als Platzhalter für Außenministerin Annalena Baerbock einspringen, die vom Nato-Treffen in Brüssel vorzeitig zurück nach Berlin reisen muss.

Der Kanzler habe die Ministerin gebeten, an der Abstimmung zur Impfpflicht im Bundestag teilzunehmen, hieß es aus Regierungskreisen. Zahlreiche Beobachter bewerteten das Signal, das von der deutschen Politik auf internationaler Bühne ausging, als „peinlich“.

Angeblich hat Tschechien der Ukraine bereits Kampfpanzer geliefert

Während die Grünen-Frau im Flieger in die Heimat saß, berieten ihre Amtskollegen weiter über mehr militärische Unterstützung für die Ukraine. Sie soll deutlich verstärkt werden, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekannt gab. Bedeckt gab er sich, ob die Ausweitung auch schwere Waffen beinhalten würde. Angeblich wurden von Tschechien bereits Kampfpanzer in die Ukraine geschickt.

Bahnt sich eine Kehrtwende der Nato an? Noch beim Sondergipfel im März lehnten die Partner solche Hilfen ab. Unter anderem die USA und Deutschland befürchteten, Präsident Wladimir Putin könnte die Lieferung von Panzern oder Kampfflugzeugen als Kriegsbeteiligung der Nato werten.

Bilderstrecke

Tote, Trümmer,Trauer: Was die russischen Angreifer in der Ukraine hinterlassen

1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa 2 von 16 Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa 3 von 16 Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa 4 von 16 Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 5 von 16 Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa 6 von 16 Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 7 von 16 Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa 8 von 16 Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa 9 von 16 Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa 10 von 16 Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 11 von 16 Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa 12 von 16 Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 13 von 16 Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 14 von 16 Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa 15 von 16 Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa 16 von 16 Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa

Lesen Sie auch

Ukraine-Krieg Nato-Länder planen mehr Waffenexporte für Ukraine

Einen Flächenbrand will der Westen unbedingt vermeiden – und dieses Ziel gilt unverändert. Aber angesichts der russischen Gräueltaten in Butscha und anderen Orten will die Nato ihre Unterstützung aufstocken. Gleichzeitig gehen die Experten offenbar nicht mehr davon aus, dass Moskau wegen mehr Waffenlieferungen die Lage über die ukrainische Grenze hinaus eskalieren lassen würde.

Ukrainische Regierung forderte zunächst mehr von der Nato

Die Regierung in Kiew forderte zunächst mehr von der Nato, wie der ukrainische Außenminister am Donnerstag deutlich machte. Er nahm ebenfalls an dem Treffen in Brüssel teil. Sein Programm sei „sehr einfach“, so Dmytro Kuleba. Lediglich drei Dinge verlange er in den Gesprächen mit den Verbündeten: „Waffen, Waffen, Waffen.“ Man kämpfe nicht nur gegen den russischen Aggressor, sondern auch für „die Sicherheit der Nato-Mitglieder“.

Am Ende der Zusammenkunft zeigte er sich zuversichtlich, dass die Ukraine alles Notwendige erhalten werden. „Die Frage ist nur der Zeitplan“, so Kuleba. Wie Stoltenberg wollte auch er nicht verraten, um welche weiteren militärischen Mittel es gehen könnte. „Waffen sind wie Geld. Sie lieben das Schweigen.“ Er bekräftigte zudem seine Kritik an der Bundesregierung. Deutschland könne „angesichts seiner Reserven und Kapazitäten“ mehr beim Thema Waffenlieferungen tun. Doch die Verfahren und die Entscheidungsfindung dauerten zu lang, bemängelte Kuleba die Bürokratie. „Während Berlin Zeit hat, hat Kiew keine.“

EU-Parlament stimmt für Embargo von russischen Gas

Auch bei den Sanktionen gerät Deutschland zunehmend unter Druck. Nicht nur stimmte eine Mehrheit im EU-Parlament für einen unverzüglichen Lieferstopp von Öl, Kohle, Kernbrennstoffen und Gas aus Russland. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte ein Öl-Embargo. Auf Drängen von Deutschland, Österreich und Ungarn wurde die Strafmaßnahme aus dem fünften Sanktionspaket herausgelassen, das am heutigen Freitag angenommen werden soll. Doch es wird einsam um die Gruppe der Widerständler, die besonders abhängig von russischer Energie sind.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.