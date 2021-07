Biden geißelt Republikaner wegen Wahlrecht: "Schämt Ihr Euch nicht?"

Das Wahlrecht ist in den USA extrem umkämpft. Republikanische Bundesstaaten wollen den Urnengang erschweren und so Angehörige von Minderheiten ausschließen.

14.07.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Unamerikanisch, undemokratisch und unpatriotisch - so beschreibt US-Präsident Joe Biden die von Republikanern in vielen Bundesstaaten angestoßenen Verschärfungen des Wahlrechts. Diese seien ein "Angriff auf die Demokratie", warnte Biden. Das Ziel der Gesetze sei es, dass immer weniger Menschen wählten, sagte er am Dienstag (Ortszeit) in einer Rede in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. "Schämt Ihr Euch nicht?" fragte er an die Republikaner gerichtet. Die Untergrabung des Rechts auf freie und faire Wahlen sei für die Demokratie die "bedeutendste Herausforderung" seit dem Bürgerkrieg.

"Wir müssen handeln", forderte Biden. Er versprach, sich dafür einzusetzen, eine bislang im Senat von den Republikanern blockierte Reform des Wahlrechts durchzusetzen. Dies sei eine "nationale Priorität", um der Unterdrückung des Wählerwillens Einhalt zu gebieten, betonte er. Die Republikaner hätten es darauf abgesehen, Stimmen nach Gutdünken für ungültig zu erklären. "Sie wollen die Option haben, das Endergebnis abzulehnen und den Willen der Wähler zu ignorieren, wenn ihr bevorzugter Kandidat verliert", sagte Biden.

Biden: Die große Lüge ist eine große Lüge

Biden fand auch deutliche Worte für Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump, die das Wahlergebnis nicht anerkennen und an Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug festhalten. In Anlehnung an eine Formulierung Trumps, der wiederholt von einer "großen Lüge" sprach, sagte Biden: "Die "große Lüge" ist genau das: eine große Lüge." Die Wahl vom November, bei der trotz der Pandemie mehr Amerikaner abgestimmt hätten als je zuvor, sei so gründlich auf den Prüfstand gestellt worden wie keine andere. Gerichtsurteile und viele Neuauszählungen hätten die Integrität der Wahl unbestreitbar bestätigt, so Biden.

Bilderstrecke

US-Präsident Joe Biden: Leben, Familie und Karriere des 46. Präsidenten der USA

1 von 14 Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) 2 von 14 Joseph "Joe" Robinette Biden wird am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Pennsylvania ist der am härtesten umkämpfte Bundesstaat bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2020. Bei den vorangegangenen Wahlen holte Trump dort den Sieg - mit einem knappen Vorsprung von 44.000 Stimmen. Das Foto zeigt Biden im August 2011 bei einem Besuch in Beijing (China), wo er der US-Hymne lauscht. Bild: Lintao Zhang, dpa (Archivbild) Joseph "Joe" Robinette Biden wird am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Pennsylvania ist der am härtesten umkämpfte Bundesstaat bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2020. Bei den vorangegangenen Wahlen holte Trump dort den Sieg - mit einem knappen Vorsprung von 44.000 Stimmen. Das Foto zeigt Biden im August 2011 bei einem Besuch in Beijing (China), wo er der US-Hymne lauscht. Bild: Lintao Zhang, dpa (Archivbild) 3 von 14 Doch Biden hat Erfahrung mit Wahlkampf - und auch das Weiße Haus ist ihm nicht unbekannt: Zweimal trat der mittlerweile über 70-Jährige bereits für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an. Erstmals 1988, als er sich nach nur wenigen Wochen aus dem Rennen zurückzieht. Unser Bild zeigt Biden im Januar 2012 vor dem Kapitol in Washington. Bild: Saul Loeb, dpa (Archivbild) Doch Biden hat Erfahrung mit Wahlkampf - und auch das Weiße Haus ist ihm nicht unbekannt: Zweimal trat der mittlerweile über 70-Jährige bereits für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an. Erstmals 1988, als er sich nach nur wenigen Wochen aus dem Rennen zurückzieht. Unser Bild zeigt Biden im Januar 2012 vor dem Kapitol in Washington. Bild: Saul Loeb, dpa (Archivbild) 4 von 14 Auch 2008 tritt er als Kandidat an. Nachdem er in den Vorwahlen jedoch nicht sehr erfolgreich ist, zieht er seine Kandidatur zurück. Barack Obama (rechts) tritt 2008 letztlich als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten an - und gewinnt. Joe Biden (links) macht er zu seinem Stellvertreter. Von 1973 bis 2009 ist Biden außerdem Senator für den Bundesstaat Delaware. Auf dem Bild sind die beiden 2016 vor dem Weißen Haus zu sehen. Bild: Michael Reynolds, dpa (Archivbild) Auch 2008 tritt er als Kandidat an. Nachdem er in den Vorwahlen jedoch nicht sehr erfolgreich ist, zieht er seine Kandidatur zurück. Barack Obama (rechts) tritt 2008 letztlich als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten an - und gewinnt. Joe Biden (links) macht er zu seinem Stellvertreter. Von 1973 bis 2009 ist Biden außerdem Senator für den Bundesstaat Delaware. Auf dem Bild sind die beiden 2016 vor dem Weißen Haus zu sehen. Bild: Michael Reynolds, dpa (Archivbild) 5 von 14 Mit Obama verbindet Biden eine besondere Freundschaft. Die Washington Post betitelte das Duo wegen der engen Verbundenheit sogar als die "O'Bidens". Auch ihre Frauen, Kinder und Bidens Enkel sind miteinander befreundet. Als Obama seinem Vizepräsidenten zum Abschied einen Orden verleiht, ist Biden von der Geste so gerührt, dass er in Tränen ausbricht. Auf dem Bild ist Biden (rechts) zusammen mit Barack Obama 2017 im Weißen Haus zu sehen, wo Joe Biden mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet wird. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) Mit Obama verbindet Biden eine besondere Freundschaft. Die Washington Post betitelte das Duo wegen der engen Verbundenheit sogar als die "O'Bidens". Auch ihre Frauen, Kinder und Bidens Enkel sind miteinander befreundet. Als Obama seinem Vizepräsidenten zum Abschied einen Orden verleiht, ist Biden von der Geste so gerührt, dass er in Tränen ausbricht. Auf dem Bild ist Biden (rechts) zusammen mit Barack Obama 2017 im Weißen Haus zu sehen, wo Joe Biden mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet wird. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) 6 von 14 Joe Biden heiratet zweimal. Seine erste Frau Neilia Hunter, die er 1966 ehelicht, stirbt im Dezember 1972 bei einem Autounfall. Sie wird nur 30 Jahre alt. Bei dem Unfall stirbt außerdem Naomi, die einjährige Tochter von Joe Biden und seiner Frau. Die beiden anderen Söhne des Paars, Joseph “Beau” und Robert Hunter Biden, werden verletzt. Das Bild zeigt Biden mit seiner jetzigen Frau Jill (Mitte) am Todestag seiner ersten Frau Neilia und seiner Tochter Naomi im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) Joe Biden heiratet zweimal. Seine erste Frau Neilia Hunter, die er 1966 ehelicht, stirbt im Dezember 1972 bei einem Autounfall. Sie wird nur 30 Jahre alt. Bei dem Unfall stirbt außerdem Naomi, die einjährige Tochter von Joe Biden und seiner Frau. Die beiden anderen Söhne des Paars, Joseph “Beau” und Robert Hunter Biden, werden verletzt. Das Bild zeigt Biden mit seiner jetzigen Frau Jill (Mitte) am Todestag seiner ersten Frau Neilia und seiner Tochter Naomi im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) 7 von 14 1977 heiratet Joe Biden seine zweite Frau Jill (links). Sie war zuvor mit dem ehemaligen College-Football-Spieler Bill Stevenson verheiratet. Von diesem trennt sie sich 1974 und lernt 1975 bei einem Blind Date Joe Biden kennen. Das Date organisiert Bidens Bruder Frank. Mit Jill hat Joe Biden eine Tochter: Ashley Biden (rechts) wird 1981 geboren. Auf dem Foto sind seine Frau und Tochter im Februar 2016 bei der Verleihung der Oscars zu sehen. Bild: Mike Nelson, dpa (Archivbild) 1977 heiratet Joe Biden seine zweite Frau Jill (links). Sie war zuvor mit dem ehemaligen College-Football-Spieler Bill Stevenson verheiratet. Von diesem trennt sie sich 1974 und lernt 1975 bei einem Blind Date Joe Biden kennen. Das Date organisiert Bidens Bruder Frank. Mit Jill hat Joe Biden eine Tochter: Ashley Biden (rechts) wird 1981 geboren. Auf dem Foto sind seine Frau und Tochter im Februar 2016 bei der Verleihung der Oscars zu sehen. Bild: Mike Nelson, dpa (Archivbild) 8 von 14 Joe Biden ist Vater von insgesamt vier Kindern. 2015 muss er jedoch einen weiteren herben Schicksalsschlag verkraften: Sein Sohn Beau (links) stirbt im Mai 2015 im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines bösartigen Hirntumors. Das Foto zeigt Joe Biden (rechts) mit seinem Sohn Beau im August 2008. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) Joe Biden ist Vater von insgesamt vier Kindern. 2015 muss er jedoch einen weiteren herben Schicksalsschlag verkraften: Sein Sohn Beau (links) stirbt im Mai 2015 im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines bösartigen Hirntumors. Das Foto zeigt Joe Biden (rechts) mit seinem Sohn Beau im August 2008. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) 9 von 14 Durch Beau lernt Joe Biden (rechts) seine jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris (links) kennen. Bei einem Wahlkampfevent in Delaware sagt Biden, er wisse, wie sehr sein Sohn Beau Kamala Harris und ihre Arbeit respektiere. Diese Tatsache habe auch eine Rolle gespielt, als er die Entscheidung trifft, Harris zu seiner Vizepräsidentin zu machen. Das Foto zeigt Harris mit Joe Biden nach der entschiedenen Präsidentschaftswahl im November 2020. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) Durch Beau lernt Joe Biden (rechts) seine jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris (links) kennen. Bei einem Wahlkampfevent in Delaware sagt Biden, er wisse, wie sehr sein Sohn Beau Kamala Harris und ihre Arbeit respektiere. Diese Tatsache habe auch eine Rolle gespielt, als er die Entscheidung trifft, Harris zu seiner Vizepräsidentin zu machen. Das Foto zeigt Harris mit Joe Biden nach der entschiedenen Präsidentschaftswahl im November 2020. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) 10 von 14 Bidens anderer Sohn Hunter (links) sorgt ebenfalls für Schlagzeilen. Hunter tritt im Mai 2014 dem Verwaltungsrat des ukrainischen Gasunternehmens Burisma Holdings bei. Joe Biden (Mitte) ist zu dem Zeitpunkt als Vizepräsident für die Ukraine und Korruptionsbekämpfung dort zuständig. Die ukrainische Justiz untersucht die Geschäfte der Gasfirma, weil es einen Korruptionsverdacht gibt. Auf dem Foto ist Joe mit seinem Sohn und seiner Enkelin Finnegan (rechts) im Dezember 2013 in Peking zu sehen. Bild: Andy Wong, dpa (Archivbild) Bidens anderer Sohn Hunter (links) sorgt ebenfalls für Schlagzeilen. Hunter tritt im Mai 2014 dem Verwaltungsrat des ukrainischen Gasunternehmens Burisma Holdings bei. Joe Biden (Mitte) ist zu dem Zeitpunkt als Vizepräsident für die Ukraine und Korruptionsbekämpfung dort zuständig. Die ukrainische Justiz untersucht die Geschäfte der Gasfirma, weil es einen Korruptionsverdacht gibt. Auf dem Foto ist Joe mit seinem Sohn und seiner Enkelin Finnegan (rechts) im Dezember 2013 in Peking zu sehen. Bild: Andy Wong, dpa (Archivbild) 11 von 14 Trump wirft Joe Biden vor, seinen Posten auszunutzen, um Korruptionsermittlungen gegen Burisma und seinen Sohn zu verhindern. Mittlerweile hat die ukrainische Staatsanwaltschaft Hunter Biden jedoch entlastet. Mit seiner Meinung über US-Präsident Trump hält sich Joe Biden nicht zurück: Jüngst bezeichnete er Trump als "Klima-Brandstifter". Seiner Meinung nach ist Trump nicht dazu geeignet, Präsident zu sein. Das Bild entstand beim TV-Duell von Joe Biden (rechts) gegen Donald Trump im Oktober 2020 Bild: Jim Bourg, dpa (Archivbild) Trump wirft Joe Biden vor, seinen Posten auszunutzen, um Korruptionsermittlungen gegen Burisma und seinen Sohn zu verhindern. Mittlerweile hat die ukrainische Staatsanwaltschaft Hunter Biden jedoch entlastet. Mit seiner Meinung über US-Präsident Trump hält sich Joe Biden nicht zurück: Jüngst bezeichnete er Trump als "Klima-Brandstifter". Seiner Meinung nach ist Trump nicht dazu geeignet, Präsident zu sein. Das Bild entstand beim TV-Duell von Joe Biden (rechts) gegen Donald Trump im Oktober 2020 Bild: Jim Bourg, dpa (Archivbild) 12 von 14 Doch auch Joe Biden muss viel Kritik einstecken: 2019 beschuldigt ihn eine ehemalige Mitarbeiterin, er habe sie 1993 sexuell belästigt. Sieben weitere Frauen melden sich und sagen, Biden habe sie unangemessen berührt. Mehrere US-Medien recherchieren darauhin zu den Vorwürfen, finden jedoch keine eindeutigen Belege. Biden selbst dementiert die Vorwürfe. Das Foto zeigt ihn im Februar 2011 im Weißen Haus in Washington. Bild: Ron Sach, dpa (Archivbild) Doch auch Joe Biden muss viel Kritik einstecken: 2019 beschuldigt ihn eine ehemalige Mitarbeiterin, er habe sie 1993 sexuell belästigt. Sieben weitere Frauen melden sich und sagen, Biden habe sie unangemessen berührt. Mehrere US-Medien recherchieren darauhin zu den Vorwürfen, finden jedoch keine eindeutigen Belege. Biden selbst dementiert die Vorwürfe. Das Foto zeigt ihn im Februar 2011 im Weißen Haus in Washington. Bild: Ron Sach, dpa (Archivbild) 13 von 14 Privat ist Joe Biden ein großer Zug- und Eiscreme-Fan. In einem Video, dass das Weiße Haus 2016 auf dessen YouTube-Kanal hochlädt, sagt er: "Ich bin ein echter Eis-Liebhaber. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Aber ich esse viel Eiscreme." Außerdem fährt der US-Präsident gern Zug. Das Foto entstand im Januar 2009 bei der Präsidenten-Tour für Barack Obama am Bahnhof in Wilmington, wo er mit seiner Frau Jill (links) zu sehen ist. Bild: Kevin Dietsch, dpa (Archivbild) Privat ist Joe Biden ein großer Zug- und Eiscreme-Fan. In einem Video, dass das Weiße Haus 2016 auf dessen YouTube-Kanal hochlädt, sagt er: "Ich bin ein echter Eis-Liebhaber. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Aber ich esse viel Eiscreme." Außerdem fährt der US-Präsident gern Zug. Das Foto entstand im Januar 2009 bei der Präsidenten-Tour für Barack Obama am Bahnhof in Wilmington, wo er mit seiner Frau Jill (links) zu sehen ist. Bild: Kevin Dietsch, dpa (Archivbild) 14 von 14 Anfang November 2020 wählen die USA Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Mit seinem Sieg verhindert Biden eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Sein Sieg sorgt bei Trumps Anhängern für Frust. Dieser geht soweit, dass einige von ihnen Anfang Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmen. Doch ohne Erfolg: Der US-Kongress bestätigt Joe Biden offiziell zum Wahlsieger und damit als Präsident der USA. Bild: Valda Kalnina, dpa (Archivbild) Anfang November 2020 wählen die USA Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Mit seinem Sieg verhindert Biden eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Sein Sieg sorgt bei Trumps Anhängern für Frust. Dieser geht soweit, dass einige von ihnen Anfang Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmen. Doch ohne Erfolg: Der US-Kongress bestätigt Joe Biden offiziell zum Wahlsieger und damit als Präsident der USA. Bild: Valda Kalnina, dpa (Archivbild) 1 von 14 Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild) Er ist der 46. gewählte Präsident der USA: Joseph "Joe" Biden. Der Demokrat kann sich bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump durchsetzen und führt künftig eines der mächtigsten Länder der Welt. Doch wer ist Joe Biden? Wie verlief sein Leben bisher? Welche Karrierestationen hatte er? In der Bildergalerie stellen wir den Politiker vor. Das Foto zeigt Biden im Dezember 2020. Bild: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild)

In Anspielung auf Trump sagte Biden: "Wenn man verliert, dann akzeptiert man in Amerika das Ergebnis". Man müsse sich an die Verfassung halten und dürfe "Tatsachen nicht als Fälschungen" bezeichnen, "nur weil man unzufrieden ist", sagte er. Biden erwähnte den Republikaner Trump, der seine Niederlage bislang nicht eingeräumt hat und weiter von Wahlbetrug spricht, dabei nicht namentlich.

Wahlrecht in den USA extrem umkämpft

In den USA ist das Wahlrecht, das im Wesentlichen von den Bundesstaaten ausgestaltet wird, extrem umkämpft. Viele republikanisch regierte Staaten - darunter zum Beispiel Georgia, Texas und Arizona - haben bereits Regelungen beschlossen oder verfolgen Bestimmungen, die das Abstimmen nach Ansicht von Kritikern erschweren würden. Wenn die Hürden für das Wählen höher sind, bleiben in den USA häufig vor allem die Angehörigen von Minderheiten zuhause - und diese Bevölkerungsgruppen stimmen oft eher für Demokraten. Die Republikaner wiederum argumentieren, ihnen gehe es bei den Reformen nur darum, Wahlbetrug zu erschweren. Wahlbetrug ist in den USA aber sehr selten und kann teils mit langen Haftstrafen geahndet werden.

Bilderstrecke

Das ist Jill Biden - die Frau des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden

1 von 11 Dr. Jill Tracy Jacobs Biden, Frau des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden: Geboren wurde sie 1951 in Hammonton, New Jersey. 1977 heiratete sie Joe Biden: Ab dem 20. Januar 2021 ist sie die neue First Lady der USA. Bilder ihres Lebens. Bild: Peter Foley, dpa (Archivbild) Dr. Jill Tracy Jacobs Biden, Frau des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden: Geboren wurde sie 1951 in Hammonton, New Jersey. 1977 heiratete sie Joe Biden: Ab dem 20. Januar 2021 ist sie die neue First Lady der USA. Bilder ihres Lebens. Bild: Peter Foley, dpa (Archivbild) 2 von 11 Das Ehepaar Biden lernte sich bei einem Blind-Date kennen. Joes Bruder Frank hatte es organisiert. Für beide ist es die zweit Ehe. Joe Bidens erste Frau und eine gemeinsame Tochter starben bei einem Autounfall 1972. Bild: Robert Ghement, dpa (Archivbild) Das Ehepaar Biden lernte sich bei einem Blind-Date kennen. Joes Bruder Frank hatte es organisiert. Für beide ist es die zweit Ehe. Joe Bidens erste Frau und eine gemeinsame Tochter starben bei einem Autounfall 1972. Bild: Robert Ghement, dpa (Archivbild) 3 von 11 Die 69-Jährige ist eigentlich Englischlehrerin und hat schon in mehreren Bildungseinrichtungen gelehrt. Im Alter von 55 Jahren gelang ihr ein beruflicher Erfolg: Sie promovierte in Erziehungswissenschaften an der University of Delaware. Außerdem hat sie zwei Masterabschlüsse in der Tasche. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) Die 69-Jährige ist eigentlich Englischlehrerin und hat schon in mehreren Bildungseinrichtungen gelehrt. Im Alter von 55 Jahren gelang ihr ein beruflicher Erfolg: Sie promovierte in Erziehungswissenschaften an der University of Delaware. Außerdem hat sie zwei Masterabschlüsse in der Tasche. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) 4 von 11 Als Joe Biden Vizepräsident unter Barack Obama wurde, arbeitete Jill weiter an einem Community College. An solchen Schulen wird vor allem Bildung für wenig Geld angeboten. Auch sonst ist die gebürtige Amerikanerin sozial engagiert. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Als Joe Biden Vizepräsident unter Barack Obama wurde, arbeitete Jill weiter an einem Community College. An solchen Schulen wird vor allem Bildung für wenig Geld angeboten. Auch sonst ist die gebürtige Amerikanerin sozial engagiert. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 5 von 11 Jill gründete 1993 eine Stiftung - die Biden Breast Health Initiative. Mit ihr unterstützt sie junge Frauen in der Vorsorge von Brustkrebs. Zudem engagiert sie sich im Bereich der Bildung. Bild: Andrew Harnik, dpa Jill gründete 1993 eine Stiftung - die Biden Breast Health Initiative. Mit ihr unterstützt sie junge Frauen in der Vorsorge von Brustkrebs. Zudem engagiert sie sich im Bereich der Bildung. Bild: Andrew Harnik, dpa 6 von 11 Joe Biden ist Jills zweiter Ehemann. Im Jahre 1975 wurde ihre erste Ehe zu einem College-Football-Spieler geschieden. Joe und Jill haben eine gemeinsame Tochter. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) Joe Biden ist Jills zweiter Ehemann. Im Jahre 1975 wurde ihre erste Ehe zu einem College-Football-Spieler geschieden. Joe und Jill haben eine gemeinsame Tochter. Bild: Andrew Harnik, dpa (Archivbild) 7 von 11 Die gemeinsame Tochter Ashley kam im Juni 1981 zur Welt. Joe Biden brachte in die Ehe zwei Söhne mit. Jill unterbrach für die Erziehung der drei Kinder zwei Jahre lang ihren Beruf. Einer der beiden Söhne, Beau Biden, starb 2015 an einem Gehirntumor. Bild: Mike Nelson, dpa (Archivbild) Die gemeinsame Tochter Ashley kam im Juni 1981 zur Welt. Joe Biden brachte in die Ehe zwei Söhne mit. Jill unterbrach für die Erziehung der drei Kinder zwei Jahre lang ihren Beruf. Einer der beiden Söhne, Beau Biden, starb 2015 an einem Gehirntumor. Bild: Mike Nelson, dpa (Archivbild) 8 von 11 Als ehemalige Second-Lady hat Jill Biden schon viel Auslandserfahrung gesammelt. Hier ist sie mit der First-Lady aus Vietnam im Jahre 2015 zu sehen. Bild: Luong Thai Linh, dpa (Archivbild) Als ehemalige Second-Lady hat Jill Biden schon viel Auslandserfahrung gesammelt. Hier ist sie mit der First-Lady aus Vietnam im Jahre 2015 zu sehen. Bild: Luong Thai Linh, dpa (Archivbild) 9 von 11 Zu dieser Zeit sah man sie auch des Öfteren mit Michelle Obama, der Frau des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama. Auf Jills Schoß sitzt eines ihrer insgesamt sieben Enkelkinder. Rechts neben ihr ist Ashley Biden zu sehen. Bild: Shawn Thew, dpa (Archivbild) Zu dieser Zeit sah man sie auch des Öfteren mit Michelle Obama, der Frau des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama. Auf Jills Schoß sitzt eines ihrer insgesamt sieben Enkelkinder. Rechts neben ihr ist Ashley Biden zu sehen. Bild: Shawn Thew, dpa (Archivbild) 10 von 11 Jill gilt als besonders farbenfroh. Bei öffentlichen Auftritten trägt sie häufig bunte, auffällige Kleider. Bild: Patrick Semansky, dpa Jill gilt als besonders farbenfroh. Bei öffentlichen Auftritten trägt sie häufig bunte, auffällige Kleider. Bild: Patrick Semansky, dpa 11 von 11 Im Wahlkampf ihres Mannes hat sie ihn tatkräftig unterstützt. Obwohl sie nun First Lady ist, will sie laut eigener Aussage weiterhin als Lehrerin arbeiten. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) Im Wahlkampf ihres Mannes hat sie ihn tatkräftig unterstützt. Obwohl sie nun First Lady ist, will sie laut eigener Aussage weiterhin als Lehrerin arbeiten. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) 1 von 11 Dr. Jill Tracy Jacobs Biden, Frau des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden: Geboren wurde sie 1951 in Hammonton, New Jersey. 1977 heiratete sie Joe Biden: Ab dem 20. Januar 2021 ist sie die neue First Lady der USA. Bilder ihres Lebens. Bild: Peter Foley, dpa (Archivbild) Dr. Jill Tracy Jacobs Biden, Frau des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden: Geboren wurde sie 1951 in Hammonton, New Jersey. 1977 heiratete sie Joe Biden: Ab dem 20. Januar 2021 ist sie die neue First Lady der USA. Bilder ihres Lebens. Bild: Peter Foley, dpa (Archivbild)

Lesen Sie auch

USA Donald Trump meldet sich als Rächer mit Realitätsverlust zurück

Die US-Regierung hatte Ende Juni angekündigt, gegen eine restriktive Wahlrechtsänderung im südlichen Bundesstaat Georgia zu klagen. Die Neuregelungen seien "mit dem Ziel erlassen worden, schwarzen Bürgern Georgias das Wahlrecht aufgrund ihrer Rasse oder Hautfarbe zu verweigern oder einzuschränken", erklärte US-Justizminister Merrick Garland. Die USA müssten das Wahlrecht jedes Bürgers schützen. Biden hatte Georgia bei der Wahl mit knappem Vorsprung gewonnen.

Neuregelung in Arizona: Oberstes Gericht weist Klage ab

Die Erfolgsaussichten einer juristischen Anfechtung schienen jedoch eher gemischt. Vergangene Woche hatte die konservative Mehrheit des Obersten Gerichts in Washington zudem eine Klage gegen Neuregelungen in Arizona zurückgewiesen. Mit der Urteilsbegründung legte das Gericht die Hürde für den Erfolg ähnlicher Klagen sehr hoch. Die Minderheit der drei eher liberalen Richter hielt die Änderungen für verfassungswidrig. In einer abweichenden Meinung erklärte die Richterin Elena Kagan, das Urteil zementiere "eine bedeutende rassistische Diskriminierung" im Wahlrecht.

Lesen Sie auch: Maas in die USA aufgebrochen - kurz vor Merkels Besuch bei Biden