Letztes Geleit für die Queen: So läuft das "Begräbnis des Jahrhunderts" heute

London im Ausnahmezustand: Zum Staatsbegräbnis der Queen heute werden Hunderttausende auf den Straßen erwartet. Viele Staats- und Regierungschefs kommen.

19.09.2022 | Stand: 06:57 Uhr

Gut eineinhalb Wochen nach ihrem Tod wird der britischen Königin Elizabeth II. mit einem Staatsbegräbnis heute die letzte Ehre erwiesen. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey (12.00 Uhr MESZ) nehmen Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus der ganzen Welt teil. In mehreren Prozessionen wird der Sarg anschließend durch die Stadt und in das etwa 35 Kilometer westlich gelegene Windsor geleitet. Dort soll die Queen am Abend ihre letzte Ruhestätte finden.

Hunderttausende Menschen werden auf den Straßen Londons erwartet, die einen Blick auf den Leichenzug werfen wollen, wenn König Charles III., seine drei Geschwister, sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry dem Sarg zu Fuß das letzte Geleit geben. Viele sicherten sich schon am Vortag mit Zelten und Campingstühlen ausgerüstet einen Platz mit guter Sicht auf die Prozessionsstrecke. Der König zeigte sich in einer Mitteilung am Abend bereits "zutiefst berührt" von den vielen Botschaften der Anteilnahme und der Unterstützung, die er und seine Familie erhalten hatten.

Biden, Macron und Steinmeier auf der Gästeliste

Zu den etwa 2000 Trauergästen in der Westminster Abbey gehören US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der japanische Kaiser Naruhito mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Die BBC zitierte einen ausländischen Diplomaten mit den Worten: "Das ist das Begräbnis des Jahrhunderts". Wie am Vorabend der Trauerfeier bekannt wurde, sollen auch Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7), die beiden älteren Kinder von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate (beide 40), daran teilnehmen.

Bilderstrecke

Queen Elizabeth II. tot - Leben und Wirken der britischen Königin

1 von 32 Am Mittag des 8. September 22 teilte der Buckingham Palast mit, dass es ernste Sorgen um die Gesundheit der Königin gebe. Um 18.30 Uhr deutscher Zeit gab die königliche Familie bekannt: Queen Elizabeth ll. ist gestorben. Prince Charles ist nun King Charles. Das Leben der Königin in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa Am Mittag des 8. September 22 teilte der Buckingham Palast mit, dass es ernste Sorgen um die Gesundheit der Königin gebe. Um 18.30 Uhr deutscher Zeit gab die königliche Familie bekannt: Queen Elizabeth ll. ist gestorben. Prince Charles ist nun King Charles. Das Leben der Königin in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa 2 von 32 Geboren in London: Prinz Albert (der spätere König George VI.) und seine Frau Elizabeth halten ihre neugeborene Tochter Elizabeth Alexandra Mary im Arm, die am 21. April 1926 zur Welt kam. Bild: Pa, PA Wire, dpa Geboren in London: Prinz Albert (der spätere König George VI.) und seine Frau Elizabeth halten ihre neugeborene Tochter Elizabeth Alexandra Mary im Arm, die am 21. April 1926 zur Welt kam. Bild: Pa, PA Wire, dpa 3 von 32 Die kleine Prinzessin Elizabeth verbringt mit ihren Eltern (Prinz Albert, Herzog von York und Herzogin Elizabeth) und Schwester Margaret den Sommerurlaub im Juni 1936 in der Royal Lodge in Windsor. Elizabeths Mutter "Queen Mum" fand, dass eine Kindheit voller glücklicher Erinnerungen sein sollte. Bild: UPI, dpa Die kleine Prinzessin Elizabeth verbringt mit ihren Eltern (Prinz Albert, Herzog von York und Herzogin Elizabeth) und Schwester Margaret den Sommerurlaub im Juni 1936 in der Royal Lodge in Windsor. Elizabeths Mutter "Queen Mum" fand, dass eine Kindheit voller glücklicher Erinnerungen sein sollte. Bild: UPI, dpa 4 von 32 Es war Liebe auf den ersten Blick: Als 13-Jährige traf Elizabeth zum ersten Mal im Jahr 1939 auf Philip - damals war der 19-Jährige noch Marine-Kadett. Biografen sagen, dass die Queen Philip schon immer als "den Einen" bezeichnete. Sie heirateten am 20. November 1947 in der Westminster Abbey... Bild: Pa, PA Wire, dpa Es war Liebe auf den ersten Blick: Als 13-Jährige traf Elizabeth zum ersten Mal im Jahr 1939 auf Philip - damals war der 19-Jährige noch Marine-Kadett. Biografen sagen, dass die Queen Philip schon immer als "den Einen" bezeichnete. Sie heirateten am 20. November 1947 in der Westminster Abbey... Bild: Pa, PA Wire, dpa 5 von 32 Das erste Kind kommt zur Welt: Prinzessin Elizabeth mit ihrem acht Monate alten Sohn Prinz Charles, aufgenommen im Juli 1949 im Garten ihres Landhauses in Windlesham Moor in der englischen Grafschaft Surrey. Der heutige Thronfolger Charles wurde am 14. November 1948 in London geboren. Bild: INP, dpa Das erste Kind kommt zur Welt: Prinzessin Elizabeth mit ihrem acht Monate alten Sohn Prinz Charles, aufgenommen im Juli 1949 im Garten ihres Landhauses in Windlesham Moor in der englischen Grafschaft Surrey. Der heutige Thronfolger Charles wurde am 14. November 1948 in London geboren. Bild: INP, dpa 6 von 32 Familienglück: Nach Charles wird am 15. August 1950 Prinzessin Anne geboren. Die ganze Familie verbringt ihre Zeit im August 1951 auf dem Anwesen des Clarence House in London. Es folgen noch die Söhne Andrew (*1960) und Edward (*1964). Bild: Pa, PA Wire, dpa Familienglück: Nach Charles wird am 15. August 1950 Prinzessin Anne geboren. Die ganze Familie verbringt ihre Zeit im August 1951 auf dem Anwesen des Clarence House in London. Es folgen noch die Söhne Andrew (*1960) und Edward (*1964). Bild: Pa, PA Wire, dpa 7 von 32 Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Zur Königin gekrönt wird sie am 2. Juni 1953. Damit ist sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie in Personalunion von 15 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen S... Bild: dpa Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Zur Königin gekrönt wird sie am 2. Juni 1953. Damit ist sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie in Personalunion von 15 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen S... Bild: dpa 8 von 32 Die Queen beweist sich in ihrer Regentschaft immer wieder - pflichtbewusst, immer gut gekleidet und mit beherrschtem Gesichtsausdruck. Ihr ganzes Leben stellt sie in den Dienst der Krone. Das Foto entstand 1977. In diesem Jahr wurde auch ihr 25-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Bild: Central Press Die Queen beweist sich in ihrer Regentschaft immer wieder - pflichtbewusst, immer gut gekleidet und mit beherrschtem Gesichtsausdruck. Ihr ganzes Leben stellt sie in den Dienst der Krone. Das Foto entstand 1977. In diesem Jahr wurde auch ihr 25-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Bild: Central Press 9 von 32 1981 heiratet Sohn Charles die bürgerliche Diana Spencer. Sie galten als Traumpaar der Royals in Großbritannien. Nach knapp zwölf Jahren gaben sie aber das Ende ihrer Ehe bekannt. Die Queen und Prinz Philip wollten eigentlich eine öffentliche Trennung unbedingt vermeiden. Bild: UPI 1981 heiratet Sohn Charles die bürgerliche Diana Spencer. Sie galten als Traumpaar der Royals in Großbritannien. Nach knapp zwölf Jahren gaben sie aber das Ende ihrer Ehe bekannt. Die Queen und Prinz Philip wollten eigentlich eine öffentliche Trennung unbedingt vermeiden. Bild: UPI 10 von 32 Das Jahr 1992 bezeichnete die Queen als „Annus horribilis“ (dt.: Schreckensjahr). Nicht nur die Trennung von Charles und Diana machte ihr zu schaffen. In diesem Jahr gaben Prinz Andrew und Sarah Ferguson ihre Trennung bekannt und es erfolgte die Scheidung von Prinzessin Anne und Mark Philip. Bild: Ian_Stewart, dpa Das Jahr 1992 bezeichnete die Queen als „Annus horribilis“ (dt.: Schreckensjahr). Nicht nur die Trennung von Charles und Diana machte ihr zu schaffen. In diesem Jahr gaben Prinz Andrew und Sarah Ferguson ihre Trennung bekannt und es erfolgte die Scheidung von Prinzessin Anne und Mark Philip. Bild: Ian_Stewart, dpa 11 von 32 Die britische Monarchie in einer schwere Krise: Die Queen geht am 5. September 1997 vor dem Buckingham Palast zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip an einem Meer von Blumen vorbei, die die Menschen dort nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 abgelegt haben. Bild: John Stillwell, PA, epa, dpa Die britische Monarchie in einer schwere Krise: Die Queen geht am 5. September 1997 vor dem Buckingham Palast zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip an einem Meer von Blumen vorbei, die die Menschen dort nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 abgelegt haben. Bild: John Stillwell, PA, epa, dpa 12 von 32 Aufwind bekam die britsche Monarchie wieder durch die Enkelkinder der Queen: Am 29. April 2011 fand die lang ersehnte Hochzeit von Prinz William, Sohn von Thronfolger Prinz Charles, und Catherine Middleton statt. Bild: Peter Kneffel, dpa Aufwind bekam die britsche Monarchie wieder durch die Enkelkinder der Queen: Am 29. April 2011 fand die lang ersehnte Hochzeit von Prinz William, Sohn von Thronfolger Prinz Charles, und Catherine Middleton statt. Bild: Peter Kneffel, dpa 13 von 32 Seit 60 Jahren auf dem Thron: 2012 feierte die Queen ihr diamantenes Thronjubiläum. Die Briten feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Bild: Tobias Hase, dpa Seit 60 Jahren auf dem Thron: 2012 feierte die Queen ihr diamantenes Thronjubiläum. Die Briten feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Bild: Tobias Hase, dpa 14 von 32 Im Laufe ihrer langen Regierungsperiode besucht die Queen Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Am 24. Juni 2015 traf sie sich mit Bundeskanzlerin Merkel während ihres fünften Staatsbesuchs in Deutschland. Bild: Guido Bergmann, dpa Im Laufe ihrer langen Regierungsperiode besucht die Queen Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Am 24. Juni 2015 traf sie sich mit Bundeskanzlerin Merkel während ihres fünften Staatsbesuchs in Deutschland. Bild: Guido Bergmann, dpa 15 von 32 Das britische Königshaus vereint. Der britische Thronfolger Prinz Charles (links), seine zweite Frau Herzogin Camilla, die britische Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, ihr Ehemann Prinz Harry, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luf... Bild: Victoria Jones, dpa, PA Wire Das britische Königshaus vereint. Der britische Thronfolger Prinz Charles (links), seine zweite Frau Herzogin Camilla, die britische Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, ihr Ehemann Prinz Harry, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luf... Bild: Victoria Jones, dpa, PA Wire 16 von 32 Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt ("Megxit" ). Das und ein Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey Anfang März 2021, in dem es um mangelnde Unterstützung und Rassismus geht, treffen die Queen und die britische Krone... Bild: John Stillwell, dpa, PA Wire Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt ("Megxit" ). Das und ein Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey Anfang März 2021, in dem es um mangelnde Unterstützung und Rassismus geht, treffen die Queen und die britische Krone... Bild: John Stillwell, dpa, PA Wire 17 von 32 Tiere spielen im Leben der Queen schon immer eine große Rolle: Die Königin ist bekennender Pferde-Fan. Selbst im hohen Alter geht sie noch gern reiten. Unser Foto zeigt sie im Windsor Home Park auf dem 14-jährigen Fell-Pony Balmoral Fern. Bild: Steve Parsons, dpa Tiere spielen im Leben der Queen schon immer eine große Rolle: Die Königin ist bekennender Pferde-Fan. Selbst im hohen Alter geht sie noch gern reiten. Unser Foto zeigt sie im Windsor Home Park auf dem 14-jährigen Fell-Pony Balmoral Fern. Bild: Steve Parsons, dpa 18 von 32 Corgis sind ihre Lieblingshunde: Elizabeth II. liebt ihre flauschigen Vierbeiner. Bild: dpa Corgis sind ihre Lieblingshunde: Elizabeth II. liebt ihre flauschigen Vierbeiner. Bild: dpa 19 von 32 Und es gibt sogar ein eigenes Hunde-Parfüm von der Queen - Duftnote «Küstenspaziergang". Bild: Steve Parsons, dpa Und es gibt sogar ein eigenes Hunde-Parfüm von der Queen - Duftnote «Küstenspaziergang". Bild: Steve Parsons, dpa 20 von 32 Immer an ihrer Seite: Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Am 9. April 2021 verstarb Philipp im Alter von 99 Jahren - kurz vor dem 95. Geburtstag der Queen am 21. April. Bild: Steve Parsons, dpa, PA Media Immer an ihrer Seite: Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Am 9. April 2021 verstarb Philipp im Alter von 99 Jahren - kurz vor dem 95. Geburtstag der Queen am 21. April. Bild: Steve Parsons, dpa, PA Media 21 von 32 Der schwerste Gang ihres Lebens: Klein und gebeugt und doch ganz würdevoll hat die Queen bei der Trauerfeier gewirkt. Manch einer hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Bild: Leon Neal, dpa Der schwerste Gang ihres Lebens: Klein und gebeugt und doch ganz würdevoll hat die Queen bei der Trauerfeier gewirkt. Manch einer hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Bild: Leon Neal, dpa 22 von 32 Im Jahr 2021 wuchs die Sorge um die Gesundheit der Königin. Mitte Oktober zeigte sich Elizabeth II. bei zwei Terminen mit Gehstock. Auch einen Besuch in Nordirland musste die 96-Jährige aus gesundheitlichen Gründen absagen. Bild: Jacob King, dpa Im Jahr 2021 wuchs die Sorge um die Gesundheit der Königin. Mitte Oktober zeigte sich Elizabeth II. bei zwei Terminen mit Gehstock. Auch einen Besuch in Nordirland musste die 96-Jährige aus gesundheitlichen Gründen absagen. Bild: Jacob King, dpa 23 von 32 70 Jahre auf dem britischen Thron: Anfang Februar wurde in London gefeiert. Die Queen verbringt den Tag normalerweise ohne öffentliche Termine auf ihrem ostenglischen Landsitz in Sandringham. Bild: Ian West, dpa 70 Jahre auf dem britischen Thron: Anfang Februar wurde in London gefeiert. Die Queen verbringt den Tag normalerweise ohne öffentliche Termine auf ihrem ostenglischen Landsitz in Sandringham. Bild: Ian West, dpa 24 von 32 In diesem Jahr machte sie aber eine Ausnahme und empfing einen kleinen Kreis von Bürger aus der Gegend. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Bild: Joe Giddens, dpa In diesem Jahr machte sie aber eine Ausnahme und empfing einen kleinen Kreis von Bürger aus der Gegend. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Bild: Joe Giddens, dpa 25 von 32 Zum ersten Todestag ihres Mannes gab es Ende März einen Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey. Begleitet wurde Elizabeth II. von Prinz Andrew, Herzog von York. Es war der einer der wenigen öffentlichen Auftritte der Königin. Bild: Richard Pohle, dpa Zum ersten Todestag ihres Mannes gab es Ende März einen Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey. Begleitet wurde Elizabeth II. von Prinz Andrew, Herzog von York. Es war der einer der wenigen öffentlichen Auftritte der Königin. Bild: Richard Pohle, dpa 26 von 32 Am 21. April feierte die Queen ihren 96. Geburtstag. Anlässlich diesem veröffentlicht die Royal Windsor Horse Show dieses undatierte Foto. Es zeigt Königin Elizabeth II. zwischen ihren Fellponys Bybeck Nightingale (r) und Bybeck Katie. Bild: dpa, Royal Windsor Horse Show/PA Media | Henrydallalphotography.Com Am 21. April feierte die Queen ihren 96. Geburtstag. Anlässlich diesem veröffentlicht die Royal Windsor Horse Show dieses undatierte Foto. Es zeigt Königin Elizabeth II. zwischen ihren Fellponys Bybeck Nightingale (r) und Bybeck Katie. Bild: dpa, Royal Windsor Horse Show/PA Media | Henrydallalphotography.Com 27 von 32 Öffentliche Auftritte gab es in den folgenden Monaten nur wenige. Wegen Gesundheitssorgen musste die Queen im Frühjahr und Sommer mehrere Veranstaltungen abgesagen. Bild: Jeff J Mitchell Öffentliche Auftritte gab es in den folgenden Monaten nur wenige. Wegen Gesundheitssorgen musste die Queen im Frühjahr und Sommer mehrere Veranstaltungen abgesagen. Bild: Jeff J Mitchell 28 von 32 Anfang Juni wurde das 70. Thronjubiläum der Queen groß gefeiert und Großbritannien war im Ausnahmezustand. Bild: Vuk Valcic, dpa (Archiv) Anfang Juni wurde das 70. Thronjubiläum der Queen groß gefeiert und Großbritannien war im Ausnahmezustand. Bild: Vuk Valcic, dpa (Archiv) 29 von 32 Startschuss der mehrtägigen Feierlichkeiten war der Marsch "Trooping the Colour", bei dem sich zahlreiche britische Persönlichkeiten und Royals blicken ließen. Es könnte eines der letzten öffentlichen Auftritte der Royal Family gewesen sein. Bild: PA Wire / Aaron Chown / Aaron Chown, dpa Startschuss der mehrtägigen Feierlichkeiten war der Marsch "Trooping the Colour", bei dem sich zahlreiche britische Persönlichkeiten und Royals blicken ließen. Es könnte eines der letzten öffentlichen Auftritte der Royal Family gewesen sein. Bild: PA Wire / Aaron Chown / Aaron Chown, dpa 30 von 32 Den Wechsel an der Regierungsspitze in Großbritannien konnte die Queen Anfang September noch begleiten und empfing die neue Premiereministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral. Da wirkte sie schon erschreckend hager und zerbrechlich. Bild: Jane Barlow, dpa Den Wechsel an der Regierungsspitze in Großbritannien konnte die Queen Anfang September noch begleiten und empfing die neue Premiereministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral. Da wirkte sie schon erschreckend hager und zerbrechlich. Bild: Jane Barlow, dpa 31 von 32 Am Donnerstagmittag wird bekannt: Der Queen scheint es immer schlechter zu gehen. Die Ärzte der britischen Königin machen sich Sorgen um die Gesundheit der 96 Jahre alten Monarchin, sie stehe unter ärztlicher Beobachtung. Ihre Familie eilt zu ihr. Bild: Paul Grover, dpa (Archiv) Am Donnerstagmittag wird bekannt: Der Queen scheint es immer schlechter zu gehen. Die Ärzte der britischen Königin machen sich Sorgen um die Gesundheit der 96 Jahre alten Monarchin, sie stehe unter ärztlicher Beobachtung. Ihre Familie eilt zu ihr. Bild: Paul Grover, dpa (Archiv) 32 von 32 Am Abend die Meldung aus dem Palast: Queen Elizabeth II. ist tot. Die dienstälteste Monarchin der Welt starb im Kreise ihrer Familie im Alter von 96 Jahren. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist ihr Sohn, King Charles lll. (73). Die Welt trauert. Bild: Jonathan Brady, dpa (Archiv) Am Abend die Meldung aus dem Palast: Queen Elizabeth II. ist tot. Die dienstälteste Monarchin der Welt starb im Kreise ihrer Familie im Alter von 96 Jahren. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist ihr Sohn, King Charles lll. (73). Die Welt trauert. Bild: Jonathan Brady, dpa (Archiv) 1 von 32 Am Mittag des 8. September 22 teilte der Buckingham Palast mit, dass es ernste Sorgen um die Gesundheit der Königin gebe. Um 18.30 Uhr deutscher Zeit gab die königliche Familie bekannt: Queen Elizabeth ll. ist gestorben. Prince Charles ist nun King Charles. Das Leben der Königin in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa Am Mittag des 8. September 22 teilte der Buckingham Palast mit, dass es ernste Sorgen um die Gesundheit der Königin gebe. Um 18.30 Uhr deutscher Zeit gab die königliche Familie bekannt: Queen Elizabeth ll. ist gestorben. Prince Charles ist nun King Charles. Das Leben der Königin in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einem "Jahrhundertereignis". "Man war es über 70 Jahre gewohnt, sich hinter dieser Königin zu versammeln, und jetzt spüren alle: Da fehlt etwas, und das fehlt eben nicht nur in Großbritannien und in London, sondern es fehlt weltweit", sagte Steinmeier im ZDF-"heute journal". Über seine Eindrücke aus der britischen Hauptstadt sagte er: "Es ist eine ehrliche und große Trauer und Betroffenheit, die die Menschen hier in London zeigen."

Der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender nahmen mit einem Besuch an dem im Parlament aufgebahrten Sarg persönlich Abschied von der Queen. Auch in der Nacht strömten noch viele Menschen in die Westminster Hall, um der Königin die letzte Ehre zu erweisen. Die Warteschlange wurde jedoch für neu Ankommende am Abend geschlossen, wie das zuständige Ministerium gegen 22:40 Uhr Ortszeit mitteilte. Viele Tausend Menschen hatten sich in den vergangenen Tagen in die kilometerlange Schlange eingereiht, um Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen.

Lesen Sie auch

Live in TV und Stream Beerdigung der Queen: So sehen Sie die Trauerfeier im TV und Livestream

Auch US-Präsident Biden und First Lady Jill hatten am Sarg von der Queen Abschied genommen. Biden würdigte die gestorbene Königin als "anständig" und "ehrenhaft", als er sich im Londoner Lancaster House in ein Kondolenzbuch eintrug. Der Queen sei es immer darum gegangen, Menschen mit Würde zu behandeln. Sie habe immer den "Gedanken des Dienens" vermittelt. Ihr Tod sein "ein Verlust, der ein riesiges Loch hinterlässt", sagte er.

Militär im Großeinsatz

Für den gigantischen Staatsakt koordinieren Polizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten in Großbritannien eine der größten Sicherheitsoperationen, die die Hauptstadt je erlebt hat. Über 10.000 Mitglieder des britischen Militärs sollen im Einsatz sein. Ein Regierungsbeamter sagte der BBC, der Aufwand sei vergleichbar mit 100 Staatsbesuchen innerhalb weniger Tage. Das Wetter wird laut Meteorologen zumindest am Vormittag trocken bleiben - ab Mittag sind leichte Schauer möglich.

Mehrere Staaten, mit denen Großbritannien schlechte oder gar keine Beziehungen hat, haben keine Einladung erhalten. Am auffälligsten ist das Fehlen Russlands. Als besondere Ehre hingegen gilt die Teilnahme des japanischen Kaisers Naruhito und seiner Gemahlin Kaiserin Masako. Japanische Monarchen nehmen traditionell eigentlich nicht an Bestattungen teil, weder im eigenen Land noch im Ausland.

Für Erstaunen sorgte aber, dass Naruhito wie die allermeisten Ehrengäste mit einem Bus zur Westminster Abbey reisen soll. Das soll helfen, ein Verkehrschaos zu vermeiden. Wie die BBC berichtete, soll es nur sehr wenige Ausnahmen geben, etwa für US-Präsident Biden oder den israelischen Staatschef Izchak Herzog.

Beisetzung in einer privaten Zeremonie

Nach der Trauerfeier in der Westminster Abbey soll der Sarg per Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette - einem für Kanonen bestimmen Wagen - zum Wellington Arch gebracht werden. Der König und weitere Mitglieder der Royal Family geben der Queen zu Fuß dorthin das letzte Geleit. Vom Wellington Arch aus geht es per Leichenwagen weiter nach Windsor, wo eine weitere Prozession ansteht. In der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor findet anschließend ein Aussegnungsgottesdienst statt. Später am Abend wird die Queen bei einer privaten Zeremonie in einer Seitenkapelle an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philip beigesetzt.

Schon am Vortag des Staatsbegräbnisses sammelten sich Tausende im Londoner Zentrum. Wege, die sonst in wenigen Minuten zu Fuß zurückgelegt werden können, wurden durch Absperrungen an jeder Ecke zu Hürdenläufen. Mit Blumensträußen strömten die Trauernden in den Green Park, wo sich über die Trauerwoche ein gigantisches Blumenmeer gebildet hat.

Zu den Menschen, die sich an der als "The Mall" bekannten Prachtstraße in London bereits am Vortag einen Platz gesichert hatten, gehörte Nicole Alford. Die 40-Jährige war extra aus dem US-Bundesstaat Georgia angereist, um das Staatsbegräbnis mitzuerleben. "Ich liebe die Queen einfach", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur und fügte hinzu: "Ich musste einfach da sein, hier wird Geschichte gemacht."

Bilderstrecke

Trauer um die Queen: Prozession durch die Straßen Londons