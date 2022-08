Wegen Partyfoto: Sanna Marin muss sich wieder rechtfertigen

Schon wieder steht Finnlands Regierungschefin Sanna Marin in der Kritik. Nachdem kürzlich ein Partyvideo mit ihr auftauchte, kursiert jetzt ein Foto im Netz.

Nachdem in der vergangenen Woche ein Partyvideo von Finnlands Regierungschefin Sanna Marin im Netz aufgetaucht ist, gibt es jetzt neuen Ärger. Dieses Mal geht es um ein Partyfoto, das nach einem Rockfestival bei einer Feier in ihrer offiziellen Residenz aufgenommen wurde. Das Bild zeigt eine finnische Influencerin und eine weitere Frau, die sich auf den Mund küssen und ihre nackten Brüste mit einem Schild verdecken, auf dem "Finnland" steht.

Sanna Marin: Partyfoto von finnischer Regierungschefin aufgetaucht

Am Dienstag räumte Marin ein, dass das Foto im Juli in ihrem Amtssitz Kesäranta in Helsinki aufgenommen wurde, während sie selbst gerade ein Musikfestival besuchte. Die 36-jährige Marin gab an, Freunde in ihren Amtssitz eingeladen zu haben. Sie hätten dort den Abend verbracht und seien in die Sauna gegangen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eine Prominente hatte das Foto auf ihrem Tiktok-Kanal veröffentlicht. Später wurde es von finnischen Medien verbreitet.

"Das Bild ist unpassend, und es hätte nicht gemacht werden dürfen", entschuldigte sich die 36-Jährige Regierungschefin bei einer Pressekonferenz mit Staatspräsident Sauli Niinistö in Helsinki. Niinistö wurde gefragt, ob er meine, dass die nationale Sicherheit in der fraglichen Nacht kompromittiert gewesen sei. Seine Antwort:"Ich denke nicht, dass in dieser Nacht etwas Besonderes passiert ist."

Partyvideo mit Sanna Marin sorgt in Finnland für Aufregung

Erst in der vergangenen Woche sorgte ein Video einer privaten Party in Finnland für Aufregung. Es ging dabei wohl um Instagram-Storys, die die 36-jährige Sanna Marin auf einer Party vermutlich in einer Privatwohnung zeigen. Gemeinsam mit anderen Gästen singt und tanzt sie ausgelassen. Auch ihr guter Freund und Parteikollege, der Abgeordnete Ilmari Nurminen, und die Künstlerin Alma sind in dem Video zu sehen. Berichten zufolge sollen im Hintergrund Personen etwas von Kokain schreien.

Die Ministerpräsidentin wies alle Vorwürfe zurück, unterzog sich aber einem Drogentest. Dieser fiel am Montag negativ aus. "Ich habe nichts zu verbergen und ich habe nichts Illegales getan", beteuerte die 36-Jährige. Die Party habe vor ein paar Wochen stattgefunden. Wann und wo genau wollte sie aber nicht sagen.

