Wie kommen die deutschen Panzer an die ukrainische Front?

Russland kommt im Krieg kaum voran - auch weil die Militärhilfe der westlichen Partner an die Ukraine zulegt. Schweres Gerät liefern diese nur bis zur Grenze.

30.04.2022 | Stand: 21:22 Uhr

Zwei ganze Monate sind vergangen, seit der russische Präsident Wladimir Putin seine Soldaten in die Ukraine einmarschieren ließ. Seither hat sich die Lage für ihn merklich verschlechtert. Sind die Truppen des Kreml schon bisher am erbitterten Widerstand der Ukrainer gescheitert, wurde in dieser Woche die militärische Hilfe des Westens für Kiew noch einmal massiv ausgebaut. Nicht nur die deutsche Regierung hat erstmals die Lieferung schwerer Waffen erlaubt. Die USA schieben ein 33 Milliarden-Dollar-Paket an. 20 Milliarden davon sollen für Militärhilfe genutzt werden, etwa 8,5 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe. „Wir müssen das tun“, sagte Präsident Joe Biden.

