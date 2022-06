Zweijähriger erschießt seinen Vater in Florida

Ein zweijähriger Junge hat in den USA seinen Vater mit einer ungesicherten Waffe im Haus der Familie erschossen.

Das Unglück ereignete sich vor den Augen seines fünf Jahre alten Bruders, der in der Folge zum wichtigsten Zeugen der Ermittler wurde, wie die Polizei des Bezirks Orange County im Bundestaat Florida mitteilte.

Sheriff John Mina provides details on the case of a two-year-old who got a hold of his parents’ gun. The boy shot and killed his father on May 26. pic.twitter.com/stgC6yNFj5