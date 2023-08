Zweite Amtszeit von Donald Trump: Das Motto wäre "Trump First"

In einer zweiten Amtszeit will Donald Trump Putschisten begnadigen und den Klimaschutz aushöhlen. Doch am bedrohlichsten klingen andere Pläne.

16.08.2023 | Stand: 07:46 Uhr

Die inoffizielle Ausschreibung steht schon im Netz. Auf der Homepage der rechten DenkfabrikHeritage Foundation können sich Interessierte neuerdings für einen Job in einer möglichen Trump-Regierung ab 2025 bewerben. "Schicken Sie Ihre Unterlagen jetzt ab", fordert das Institut potenzielle Ministerialbeschäftigte auf: "Mit den richtigen konservativen Politikempfehlungen und sauber ausgewähltem und geschulten Personal werden wir uns die Regierung zurückholen."

