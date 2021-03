Amazon will 5000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen

Der US-Konzern Amazon will in Deutschland weiter wachsen und neue Mitarbeiter einstellen. Weltweit arbeiten 1,3 Millionen Menschen für das Unternehmen.

26.03.2021 | Stand: 11:01 Uhr

Der US-Konzern Amazon will in diesem Jahr in Deutschland 5000 neue Mitarbeiter einstellen. Damit soll deren Zahl um über ein Fünftel steigen - von 23 000 auf 28 000, wie die deutsche Amazon-Gesellschaft am Freitag in München mitteilte.

Gesucht sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem für die Versandzentren, Marketing, Finanzwesen sowie Forschung und Entwicklung. Wieviele neue Angestellte für die jeweiligen Bereiche gesucht werden, sagte Amazon nicht.

Weltweit arbeiten 1,3 Millionen Menschen für Amazon

In Deutschland betreibt der Konzern vier Forschungs- und Entwicklungszentren in Aachen, Berlin, Dresden und Tübingen. Weltweit hatte Amazon im vergangenen Jahr eine sechsstellige Zahl neuer Mitarbeiter eingestellt, Ende Dezember arbeiteten demnach weltweit knapp 1,3 Millionen Menschen für das Unternehmen.

Lesen Sie auch: Warnstreik bei AGCO/Fendt in Marktoberdorf: Mitarbeiter gehen mittags