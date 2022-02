Energiekosten steigen für eine Durchschnitts-Familie auf 6092 Euro im Jahr

Energie ist so teuer wie noch nie. Eine Durchschnitts-Familie zahlt 2022 rund 6092 Euro für Strom, Benzin und Energie. Das zeigt eine neue Auswertung.

01.02.2022 | Stand: 21:36 Uhr

Die Energiekosten in Deutschland erreichen ein neues Rekordhoch. Die Kosten für Strom, Heizen und Mobilität lagen für eine exemplarische Familie im Januar 2022 bei durchschnittlich 6.092 Euro. Das sind 57 Prozent oder 2.201 Euro mehr als im Januar vor einem Jahr. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Check24.

„Derzeit ist Energie so teuer wie nie“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie des Portals. „Fast alle Energiearten erreichten in den vergangenen Wochen ihren Allzeitrekord und sind damit auch Treiber der aktuell hohen Inflation.“

Am stärksten sind demnach die Kosten für das Heizen gestiegen – um 107 Prozent. Im Januar 2021 musste der Musterhaushalt im mengengewichteten Durchschnitt für Gas und Heizöl noch 1193 Euro zahlen, aktuell sind es bereits 2472 Euro .

gestiegen – um 107 Prozent. Im Januar 2021 musste der Musterhaushalt im mengengewichteten Durchschnitt für Gas und Heizöl noch 1193 Euro zahlen, aktuell sind es . Ebenfalls stark gestiegen sind mit rund 25 Prozent die Kosten für Mobilität. Lagen diese im Januar 2021 noch durchschnittlich bei 1189 Euro, muss ein Musterhaushalt aktuell 1490 Euro dafür aufwenden. Das liegt am starken Preisanstieg für Benzin (+24 Prozent) und Diesel (+29 Prozent).

Die Großhandelspreise für Gas und nachgelagert auch die Endkundenpreise sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen, weil viele Gasspeicher in Europa deutlich leerer waren als in den Jahren zuvor. Gleichzeitig zog die Nachfrage nach Gas mit dem Ende vieler Coronabeschränkungen und einer daraus resultierenden erstarkenden Wirtschaftslage an. Zusätzlich sorgt der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt für Unsicherheit auf den Energiemärkten und damit für steigende Preise bei Gas und Öl.

Strompreise in Deutschland auf Rekordhoch

Auch die Strompreise sind aktuell auf einem Rekordhoch. Der Preis für 5.000 kWh Strom lag laut Check24 im Januar 2022 mit im Schnitt 2.130 Euro 41 Prozent über dem Vorjahresmonat (1.508 Euro) und damit auf einem absoluten Allzeithoch. Auch der Börsenstrompreis bewegt sich auf hohem Niveau. Im Januar kostete eine Megawattstunde 165,42 Euro. Im Vorjahresmonat wurden nur 53,05 Euro fällig – ein Plus von 212 Prozent.

Der steigende Strompreis belastet auch Unternehmen massiv. Peter Leo Dobler, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu, zeigt sich besorgt: „Für die regionale Wirtschaft entwickelt sich die Strompreiskurve zunehmend zum wirtschaftlichen Risiko“, sagte er kürzlich.

