Billigfluglinie mit den höchsten versteckten Kosten fliegt auch ab Memmingen

Der Flugpreis klingt verlockend. Dann langen Billigflug-Anbieter bei Extras wie Gepäck oder Sitzplatz ordentlich zu. Diese Fluglinien verstecken hohe Kosten.

25.04.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Billiger, billiger, billiger. So günstig wie nur eben möglich soll er werden, der Flug in den Urlaub. Schon bei der Anreise zum Abflugort kann gespart werden. Immer mehr Menschen im Allgäu starten vom Flughafen Memmingen in die Ferien. Gleich sechs neue Reiseziele bietet der Sommer-Flugplan 2023.

Zu den Fluggesellschaften, die den Allgäu Airport gerne nutzen zählen Ryanair und Wizz Air. Wie schneider der irische Billigflieger und die ungarische Billigfluggesellschaft ab im Vergleich verschiedener Fluglinien? Wo lauern vielleicht versteckte Kosten? Kosten Gepäck, eine freie Sitzplatzwahl Extra-Gebühren? Nicht wenige Billigfluggesellschaften senken die Flugpreise, erheben aber zusätzliche Kosten, um so geringere Gewinne auszugleichen.

Wo zahlen Urlauber am meisten drauf?

Das britische Onlineportal Tradingpedia hat Mitte April die versteckten Kosten mehrerer Billig-Airlines verglichen. Es wurde ermittelt, bei welchen Fluggesellschaften die Reisenden wegen zusätzlich erhobener Gebühren am meisten draufzahlen müssen.

Fluggesellschaften wie Ryanair oder Wizz Air oder easyJet verstecken ihre Gebühren auf den Websites nicht: Sie werden bei der Online-Buchung auf jedem Bildschirm vollständig angezeigt. Aber: In der Werbung und bei Sonderangeboten werden sie nicht auf den Endpreis des Fluges aufgeschlagen. Da werden sie erst bei der eigentlichen Buchung des Fluges ersichtlich. Tradingpedia hat sich für den Vergleich die als "günstig", "billig" oder "Standard" vermarkteten Tarife genauer angesehen.

Fluganbieter im Vergleich: Gebühren für Gepäck

Billigfluggesellschaften erheben in der Regel Gebühren für jedes Gepäckstück, das größer ist als die kleine Tasche, die unter den Sitz passt. Eine Empfehlung ist, vor der Buchung genau zu prüfen, welche Kosten bei größerem Gepäck auf die Flugreisenden zukommen.

Laut Tradingpedia gibt's beim irischen Billigflieger Ryanair die höchsten Zusatzkosten. Für einen zusätzlichen Koffer, mehr Handgepäck, Sitzplatz, Check-in am Flughafen samt Umbuchungsversicherung kommen 247 Euro oben drauf.

Verwaltungsgebühren spielen nur bei Wizz Air eine Rolle

Im Ranking folgen die spanische Billigfluggesellschaft Vueling (237 Euro zusätzlich), Wizz Air (217 Euro und aus Großbritannien easyJet (205 Euro). Unter die Lupe genommen wurden außerdem das Billig-Segment von British Airways, Norwegian Air und Jet2 mit Sitz in Leeds in England.

Als positiv vermerkt wird die Entwicklung der Verwaltungsgebühren. Immer seltener fallen diese an oder werden nicht an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Keine Regel ohne Ausnahme. Die macht Wizz: Wizz Air verlangt elf Euro Verwaltungsgebühren.