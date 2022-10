Mars legt sich mit Edeka und Rewe an: Lieferstopp verhängt

Edeka und Rewe wollten die höheren Preise nicht bezahlen. Jetzt hat der US-Lebensmittelkonzern Mars Lieferungen an die Supermärkte eingestellt - dauerhaft?

12.10.2022 | Stand: 15:50 Uhr

Das war's. Vorerst zumindest. Der amerikanische Lebensmittelkonzern Mars beliefert die beiden größten Supermärkte in Deutschland, Edeka und Rewe, nicht mehr. Grund dafür sei die Forderung des Herstellers nach höheren Preisen. Diese wollten die Händler nicht akzeptieren. Berichtet hatte dies zunächst die Lebensmittelzeitung auf ihrem Online-Portal.

Rewe hat den Lieferstopp bestätigt. „Es ist richtig, dass Mars einen Lieferstopp ausgesprochen hat, weil wir trotz intensiver Verhandlungen derzeit keine Basis sehen, die seitens Mars geforderten Preiserhöhungen zu akzeptieren“, zitiert die FAZ einen Rewe-Unternehmenssprecher. Rewe sehe "derzeit keine Basis, die seitens Mars geforderten Preiserhöhungen zu akzeptieren". Mars hält seine Forderungen wenig überraschend für gerechtfertigt und Preiserhöhungen für nötig.

Mars contra Rewe, Mars contra Edeka

Mars liegt mit Edeka und dem zur Gruppe gehörenden Discounter Netto seit rund drei Monaten über Kreuz. Jetzt kam Rewe samt Discounter Penny hinzu. Seit Wochen wehrt sich Netto in den sozialen Medien gegen die Mars-Preiserhöhungen und wirbt massiv für seine Eigenmarken.

Viele weltweit bekannte Marken hat der US-Konzern in seinem Sortiment und gehört auch damit zu den größten Lebensmittelherstellern der Welt. Das Angebot reicht von Schokoriegeln wie Snickers, Bounty, Milky Way oder Twix, über Lebensmittel der Marken Ben's Original oder Mirácoli bis zu den Tierfutter-Marken Whiskas, Pedigree, Cesar oder Sheba. Das Unternehmen mit Sitz in McLean (Virginia) in der Nähe von Washington ist an 421 Standorten in mehr als 80 Ländern vertreten.

