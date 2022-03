Metzingen hat es zu internationaler Berühmtheit gebracht. Nicht jedoch wegen seiner idyllischen Altstadt, sondern wegen des größten Outlets Europas.

29.03.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Das Metzinger Rathaus ist ein alter Fachwerkbau mit grünen Fensterläden und braunen Balken. Eigentlich sehenswert. Doch die allermeisten Besucher kommen hier gar nicht erst an. Sie kommen nicht in die Stadt am Fuß der schwäbischen Alb, um die alten Fachwerkhäuser und die Villen der Altindustriellen anzuschauen. Sie kommen nicht, um in den Weinbergen Metzingens spazieren zu gehen.