«Es schmerzt»: Kritik macht Ski-Star Vonn zu schaffen

Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat mit einem emotionalen Post in den sozialen Medien auf die teils harsche Kritik an ihrem Comeback reagiert. «Ich werde nicht lügen, die letzten Wochen waren hart», schrieb die 40-Jährige, die persönlich enttäuschende Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm erlebt hat, bei Instagram.

Ihre Liebe zum Skifahren sei der einzige Grund dafür, dass sie in den Weltcup zurückgekehrt ist, erklärte Vonn. Es habe aber so viele negative Stimmen dazu gegeben. «Leute, die nicht an mich glauben. Leute, die sagen, ich sei zu alt und langsam. Leute, die meinen Charakter infrage stellen. Leute, die mir sagen, ich soll Platz machen, weil meine Zeit abgelaufen ist...» Sie wisse, dass es nur ein paar Stimmen von vielen seien, so Vonn. «Aber es tut immer noch weh.»

In Saalbach-Hinterglemm hinter den Erwartungen

Sie versuche stark zu sein, sei aber auch nur ein Mensch, schrieb die Amerikanerin. «Ich wünschte, ich hätte es besser machen können, aber ich tat es nicht. Ich habe mein Bestes gegeben mit dem, was ich hatte», erklärte Vonn. Sie werde aber nicht aufgeben. «Ich glaube an mich selbst und weiß, dass ich mit harter Arbeit dorthin komme, wovon ich träume.»

Vonn war im Dezember nach fast sechs Jahren Pause in den Weltcup zurückgekehrt. Die frühere Olympiasiegerin, zweimalige Weltmeisterin und 82-malige Weltcupsiegerin fährt mittlerweile mit einer Teilprothese im Knie, hatte zwischenzeitlich aber sogar mit Top-Ten-Platzierungen aufhorchen lassen.

Bei der WM in Österreich blieb die einstige Speed-Queen hinter den Erwartungen. Im Super-G schied sie aus, in der Abfahrt belegte sie Rang 15. In der Team-Kombination, die sie gern mit Mikaela Shiffrin bestritten hätte, landete sie gemeinsam mit AJ Hurt auf Platz 16. Ihr großes Ziel seien aber ohnehin erst die Olympischen Spiele 2026, hatte sie mehrfach erklärt.