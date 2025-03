Entscheidung vertagt: von Allmen gewinnt zweite Abfahrt

Weltmeister Franjo von Allmen hat den Kampf um den Sieg in der Abfahrtswertung im alpinen Ski-Weltcup offengehalten. Der Schweizer gewann im norwegischen Kvitfjell vor seinen beiden Landsmännern Marco Odermatt, der durch einen Fahrfehler ins Hintertreffen geriet, und Stefan Rogentin. In der Disziplin-Wertung führt Odermatt weiter souverän und mit 83 Punkten Vorsprung vor von Allmen. Die Entscheidung fällt beim Saisonfinale im US-amerikanischen Sun Valley. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte.

Als 25. in der Abfahrtswertung darf dort auch Romed Baumann starten, obwohl er aufgrund des 36. Platzes ohne Weltcup-Punkte blieb und mit 2,23 Sekunden Rückstand chancenlos war. Teamkollege Luis Vogt kam mit einer hohen Startnummer nicht über Rang 48 hinaus.

Am Sonntag findet noch der Super-G statt. In dieser Wertung ist der Gesamtweltcup-Führende Odermatt nicht mehr einzuholen, da mit Mattia Casse sein letzter verbliebener Konkurrent im Abfahrtstraining am Donnerstag schwer gestürzt war.

