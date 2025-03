Skirennfahrer Casse stürzt im Training von Kvitfjell schwer

Im alpinen Ski-Weltcup hat es den nächsten schweren Unfall gegeben. Der Italiener Mattia Casse stürzte im ersten Abfahrtstraining von Kvitfjell und landete in den Fangnetzen. Der 35-Jährige wurde minutenlang versorgt und schließlich abtransportiert. Zu seinem Gesundheitszustand lagen zunächst keine Informationen vor.

Die laufende Alpin-Saison wurde schon mehrfach von heftigen Stürzen überschattet. Im norwegischen Kvitfjell stehen am Freitag und Samstag zwei Abfahrten und am Sonntag noch ein Super-G an. Es sind die letzten Speed-Rennen vor dem Saisonfinale im US-amerikanischen Sun Valley. In der Super-G-Gesamtwertung liegt Casse aktuell auf Rang zwei hinter dem Schweizer Topfahrer und Weltmeister Marco Odermatt.