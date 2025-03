Dürr im Ski-Finale Zweite - Shiffrin und Ljutic jubeln

Skirennfahrerin Lena Dürr hat die Saison mit einem weiteren Podestplatz beendet. Die 33-Jährige fuhr beim überlegenen 101. Weltcup-Sieg von US-Star Mikaela Shiffrin im letzten Slalom des Winters in Sun Valley auf Platz zwei. Dritte wurde mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand die Slowenin Andreja Slokar. Dürrs Kollegin Emma Aicher belegte Rang 13. Den Sieg in der Slalom-Gesamtwertung holte die Kroatin Zrinka Ljutic, die Zehnte wurde.

Wie schon im Winter zuvor stehen für Dürr in dieser Saison damit insgesamt vier Weltcup-Podestplätze zu Buche. Bei der WM Saalbach-Hinterglemm hatte sie mehrere Enttäuschungen hinnehmen müssen. In ihrer Paradedisziplin, dem Slalom, war sie Achte geworden. In Sun Valley fuhr die Münchnerin nun aber noch mal famos - einzig Shiffrin war satte 1,13 Sekunden schneller.

Wechselhafte Saison für Shiffrin

Die 30-Jährige feierte vor heimischem Publikum den triumphalen Abschluss einer wieder mal emotionalen Saison. Die langjährige Alpin-Dominatorin war stark in den Winter gestartet, in Killington Ende November dann aber schwer gestürzt und wegen einer Stichwunde im Bauchbereich operiert worden.

Zwei Monate später kehrte Shiffrin zurück, bei der WM in Österreich holte sie gemeinsam mit Breezy Johnson Gold in der Team-Kombination. Im italienischen Sestriere knackte sie kurz darauf die lange Zeit als unerreichbar geltende Marke von 100 Weltcup-Siegen. Nun packte sie den nächsten Erfolg obendrauf.