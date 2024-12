Hier sehen Sie das Biathlon-Rennen der Frauen heute live im Free-TV und Stream

Wann kommt heute Biathlon? Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek wird aus Kontiolahti heute am Mittwoch (4.12.2024) das erste Einzelrennen des Winters der Frauen übertragen. Für die Daumen geht es erstmalig im Biathlon-Weltcup-Kalender 2024/25 über die Distanz von 12,5 Kilometer. Der Biathlon-Start wird am Nachmittag live im Fernsehen gezeigt.

Die deutschen Biathlon-Fans werden am TV und Stream hoffen, dass die Biathletinnen es für die Biathletinnen heute besser läuft als bei den Männern gestern. Als bester DSV-Athlet schaffte es der Allgäuer Philipp Nawrath in Kontiolahti am Dienstag auf den 22. Platz.

Wer zeigt heute Biathlon? In welchem Programm läuft Biathlon heute? Das Kontiolahti-Weltcup der Frauen heute im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV hier.

Biathlon live im TV heute in Kontiolahti 2024 - Frauen-Einzel: Zeitplan, Sender, Stream

Mittwoch, 4.12.2024 - Biathlon heute der Frauen in Kontiolahti über 12,5 Kilometer

16.20 Uhr: Einzel Frauen über 12,5 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 16.10 Uhr, auf ORF 1 (ab 16.15 Uhr) und Eurosport 1 (ab 16 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute im Livestream und in der Mediathek aus Kontiolahti

Biathlon kostenlos sehen: Einen kostenfreien Livestream vom Biathlon der Damen heute in Kontiolahti gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon live im Free-TV aus Kontiolahti 2024: Frauen-Einzel heute im Fernsehen

Heute am Mittwoch (04.12.24) gibt es live und kostenlos das erste Rennen der Frauen des Biathlon-Weltcups 2024/25 im Free-TV. Die Wintersport-Übertragung vom Biathlon aus Kontiolahti startet im ARD-Programm heute gegen 16.10 Uhr.

Moderator ist Michael Antwerpes. Wilfried Hark der Kommentator beim Biathlon in der ARD, die Experten sind die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Auch Eurosport zeigt Biathlon aus Kontiolahti heute live - los geht die Übertragung am Mittwochnachmittag um 16 Uhr. Eine Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup der Frauen gibt es auch beim ORF ab 16.15 Uhr. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Icon Vergrößern Viel zu tun gibt es für die Biathlon-Stars live im TV und in der Mediathek heute und diese Woche in Kontiolahti bei der ersten Station des Weltcups. Foto: Hendrik Schmidt, dpa Icon Schließen Schließen Viel zu tun gibt es für die Biathlon-Stars live im TV und in der Mediathek heute und diese Woche in Kontiolahti bei der ersten Station des Weltcups. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Kontiolahti: Biathleten und Biathletinnen diese Woche noch mehrfach gefordert

Live im Free-TV und Stream geht das Biathlon-Programm in Kontiolahti schon ab Freitag und das ganze Wochenende weiter. Die Athleten haben zum Auftakt der Saison in Finnland einen vollen Zeitplan bis einschließlich 8. Dezember. Am zweiten Wettkampfwochenende in Kontiolahti stehen noch die Sprint-Rennen und Massenstarts der Frauen und Männer an.

Das ist das Programm:

6.12.2024 (Freitag)

16.20 Uhr: Sprint Männer (10 km)

7.12.2024 (Samstag)

17.10 Uhr: Sprint Frauen (7,5 km)

8.12.2024 (Sonntag)

14.30 Uhr: Massenstart Männer (15 km)

17.10 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 km)

Kontiolahti liegt etwa 450 Kilometer entfernt von Helsinki im hohen Norden Finnlands. Der Standort gilt für den Biathlon-Saisonstart als eine der schneesichersten Regionen Finnlands.

