So sehen Sie den Biathlon-Sprint der Männer heute live im Free-TV und Stream

Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek geht Biathlon in Kontiolahti heute am Freitag (6.12.2024) weiter. Für die Männer steht heute Nachmittag der Sprint auf dem Programm - das Rennen aus Finnland wird live im Fernsehen und Internet gezeigt.

Die Biathleten sind seit dem letzten Wochenende im hohen Norden im Einsatz. Bis zum Sonntag gibt es noch ein dichtes Programm bei der ersten Station im Biathlon-Weltcup 2024/25. Bei den Starts live im TV und Stream lief es für die deutschen Biathlon-Stars bislang noch nicht nach Wunsch - nur in der Single-Mixed-Staffel zum Auftakt sprang ein Podestplatz heraus. Heute wollen es Philipp Nawrath und Co. besser machen.

Wo läuft Biathlon heute? In welchem Programm wird heute Biathlon gezeigt? Der Kontiolahti-Sprint der Herren heute im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV hier.

Biathlon live im TV heute in Kontiolahti 2024 - Männer-Sprint: Zeitplan, Sender, Stream

Freitag, 6.12.2024 - Biathlon heute der Männer in Kontiolahti, Sprint über 10 Kilometer

16.20 Uhr: Sprint Männer über 10 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 16.10 Uhr, auf ORF 1 (ab 16.15 Uhr) und Eurosport 1 und 2 (ab 16 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute live im Free-TV aus Kontiolahti 2024: Sprint der Herren im Fernsehen

Das Biathlon-Sprintrennen heute (06.12.24) der Männer in Kontiolahti gibt es also live und kostenlos im Free-TV. Die ARD (“Das Erste“) überträgt heute mit ihren Reportern und den Biathlon-Experten Arnd Peiffer und Erik Lesser zum Auftakt der Wintersport-Wochenendes in der Sportschau. Auch der Sender Eurosport ist heute live beim Biathlon in Finnland am Start. Im TV-Programm übertragen Eurosport1 und Eurosport 2 den Herren-Sprint heute aus Kontiolahti.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung vom Biathlon heute gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt den Sprint live und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.

Biathlon heute im Livestream und in der Mediathek aus Kontiolahti

Biathlon - kostenloser Stream: Einen kostenfreien Livestream vom Biathlon der Herren heute am Freitag (6. Dezember) in Kontiolahti gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

TV-Zeitplan Biathlon in Kontiolahti: Das ist das Programm am Wochenende

Live im Free-TV und Stream geht das Biathlon-Programm in Kontiolahti das ganze zweite Dezember-Wochenende weiter. Am Samstag und Sonntag stehen noch die Sprint-Rennen und Massenstarts der Frauen und Männer in Finnland an.

Das ist das Programm:

7.12.2024 (Samstag)

17.10 Uhr: Sprint Frauen (7,5 km)

8.12.2024 (Sonntag)

14.30 Uhr: Massenstart Männer (15 km)

17.10 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 km)

Kontiolahti liegt rund 450 Kilometer von Helsinki entfernt im hohen Norden Finnlands. Der Standort gilt für den Biathlon-Saisonstart als eine der schneesichersten Regionen Finnlands.

Live im TV, im Livestream und in der Mediathek geht es heute im Biathlon-Sprint der Männer über 10 Kilometer für DSV-Biathlet Benedikt Doll an den Schießstand in Kontiolahti. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv)