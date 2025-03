Hier sehen Sie die Biathlon-Staffeln aus Nove Mesto heute live im TV und Stream

Live im TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream werden heute am Sonntag (9.3.2025) die Biathlon-Staffeln in Nove Mesto gezeigt. In der Übertragung im Fernsehen und in den Internet-Mediatheken laufen mit der Staffel der Herren und der Damen gleich zwei spannende Rennen gemäß Zeitplan.

Bei den Männern am Mittag muss insbesondere beim Schießen alles glattlaufen, wollen die Deutschen eine Chance auf einen Podestplatz in Tschechien haben. In der Biathlon-Damen-Staffel heute Nachmittag gelten die deutschen Biathletinnen in Nove Mesto na Morave als Mitfavoritinnen.

Wo wird heute Biathlon gezeigt? Wann ist die nächste Biathlon-Übertragung? Die Staffeln heute der Frauen und Männer in Nove Mesto live im TV, Stream und der Mediathek - alle News zum Biathlon-Programm heute am Sonntag aktuell hier.

Biathlon heute live im TV in Nove Mesto - Staffeln heute der Herren und Damen: Zeitplan, Sender, Stream

Sonntag, 9.3.2025 - Biathlon-Staffel heute der Herren in Nove Mesto, 4 x 7,5 Kilometer

13.50 Uhr: Biathlon heute live aus Nove Mesto, Männer-Staffel über 4 x 7,5 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 13.50 Uhr), auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (ab 13.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 9.3.2025 - Biathlon heute der Damen in Nove Mesto, Staffel über 4 x 6 Kilometer

16.45 Uhr: Biathlon live, Frauen-Staffel aus Nove Mesto über 4 x 6 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 16.30 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.57 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon: Staffel heute der Männer und Frauen live aus Nove Mesto im Free-TV am Sonntag

Trotz eines dicht gedrängten Wintersport-Programms gibt es auch heute am Sonntag (9. März 2025) beide Rennen vom Biathlon live und kostenlos im Free-TV. Die ARD Sportschau zeigt sowohl die Staffel der Herren am Mittag als auch die Damen-Staffel am Nachmittag live und in voller Länge. Aus der Vysocina Arena sind die Kommentatoren Wilfried Hark und Christian Dexne im Einsatz. Die Analysen und Einschätzungen liefern die Biathlon-Experten der ARD, die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Auch der Sender Eurosport ist heute live beim Biathlon in Nove Mesto am Start. Im TV-Programm zeigt Eurosport 1 die Männer-Staffel und später am Nachmittag die Damen-Staffel - hier beginnt die Übertragung etwas später um 16.57 Uhr laut Zeitplan.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung vom Biathlon heute in Tschechien gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt die Biathlon-Staffeln heute live und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.

Biathlon heute im Livestream der ARD kostenlos sehen: Frauen- und Herren-Staffel live

Die Männer und Frauen-Staffel beim Biathlon in Nove Mesto im kostenlosen Livestream: Einen Stream vom Biathlon heute am Sonntag (09.03.25) mit beiden Staffelrennen gibt es in der ARD (“Das Erste“) unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.