Hier sehen Sie Biathlon heute am Samstag live im TV und kostenlosen Stream

Wer überträgt Biathlon? Heute am Samstag (15.3.2025) starten live im TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream die Biathlon-Massenstarts auf der Pokljuka in Slowenien. Das vorletzte Weltcup-Wochenende der Damen und Herren startete bereits am Donnerstag, gestern am Freitag gab es eine Pause.

Heute am Samstag sind die Biathletinnen und Biathleten im Massenstart gefordert. In der Übertragung im Fernsehen und Stream gibt es am Mittag zunächst das Rennen der Frauen über 12,5 Kilometer zu sehen. Am Nachmittag sind die Männer über 15 km gefordert. Bei den Damen steht Deutschlands aktuell beste Skijägerin Franziska Preuß dicht davor, ihre Saison als erste Deutsche seit Laura Dahlmeier 2017 mit dem Gesamtweltcup-Sieg zu krönen.

Wann starten die Biathleten? In welchem Programm läuft heute Biathlon? Der Pokljuka-Weltcup der Frauen und Männer im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon im TV-Programm am Samstag aktuell hier.

Biathlon live im TV heute auf der Pokljuka - Massenstart der Damen und Herren: Zeitplan, Sender, Stream am Samstag

Samstag, 15.3.2025 - Biathlon heute der Damen, Pokljuka, Massenstart über 12,5 Kilometer

13.35 Uhr: Biathlon heute live aus Pokljuka, Frauen-Massenstart über 12,5 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 13.30 Uhr) und auf Eurosport 1 (ab 13.30 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 15.3.2025 - Biathlon der Herren heute, Pokljuka, Massenstart über 15 Kilometer

15.45 Uhr: Biathlon live, Pokljuka, Männer-Massenstart über 15 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 15.40 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15.40 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute live im TV: Massenstart der Frauen und Männer im ZDF und Co. am Samstag

Es ist einer der letzten großen Wintersport-Tage live im TV dieses Winters: Heute am Samstag gibt es in den Sendern nochmals die volle Packung Action im Schnee. Das ZDF überträgt Biathlon heute live von der Pokljuka in Slowenien mit den Massenstarts der Damen und Herren im Rahmen des „Sportstudios live“ am Samstag (15.03.25). Die Kommentatoren bei beiden Rennen sind Volker Grube und Sven Fischer. Als ZDF-Biathlon-Expertin ist Denise Herrmann-Wick bei Moderator Alexander Ruda im Einsatz. Außer Biathlon gibt es im ZDF am Samstag unter anderem auch Ski alpin aus Hafjell und Skifliegen aus Vikersund.

Auch auf Eurosport wird heute Biathlon live gezeigt. Beide Massenstart-Rennen von der Pokljuka laufen live und in voller Länge im Programm von Eurosport 1. Auch im österreichischen Fernsehen gibt es Biathlon heute: Allerdings wird live nur der Massenstart der Herren am Nachmittag auf ORF 1 übertragen. Wegen Ski alpin und anderer Wettkämpfe läuft das Rennen der Frauen nicht im ersten Programm des Österreichischen Rundfunks.

Pokljuka: Biathlon live im Stream kostenlos und in der Mediathek am Samstag

Einen kostenlosen Livestream der Massenstarts beim Biathlon in Pokljuka heute am Samstag (15. März 2025) gibt es beim ZDF im Internet unter sportstudio.de sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-Zeitplan in Pokljuka geändert: Aufgrund der Wetterbedingungen in Slowenien mit warmen Temperaturen musste der Wettkampf-Zeitplan umgestellt werden. Die ursprünglich für Sonntag geplanten Massenstarts werden heute am Samstag durchgeführt, dafür kommt es erst zum Abschluss am Sonntag zu den beiden Mixed-Staffel-Rennen.