Hier sehen Sie die Biathlon-Staffeln am Wochenende live im TV und Stream

Wann ist das nächste Biathlon-Rennen? Die neue Weltcup-Saison 2024/25 der Biathletinnen und Biathleten startet live im TV und der Übertragung im Stream jetzt am ersten Adventswochenende (30.11. und 1.12.). Im Biathlon-Kalender stehen als erstes die Rennen in Kontiolahti in Finnland auf dem Programm.

Live im TV, Stream und in der Mediathek starten die Biathlon-Damen und -Herren am Samstag und Sonntag zunächst in den Staffel-Wettbewerben. Wer zeigt Biathlon? In welchem Programm läuft Biathlon? Die Kontiolahti-Staffeln im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV hier.

Biathlon live im TV in Kontiolahti 2024 - Staffeln: Zeitplan, Sender, Stream und TV-Termine

Samstag, 30.11.2024 - Biathlon Mixed Staffeln in Kontiolahti

13.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Fernsehen: Biathlon live im ZDF, auf ORF 1 und Eurosport

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

15.45 Uhr: Team Mixed-Staffel

Fernsehen: Biathlon live im ZDF, auf ORF SPORT+ und Eurosport

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 1.12.2024 - Biathlon Staffeln (Männer und Frauen) in Kontiolahti

13.45 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF, auf ORF 1 und Eurosport

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

17.25 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live im ZDF, auf ORF SPORT+ und Eurosport

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-Staffeln live im Free-TV aus Kontiolahti 2024

Live und kostenlos gibt es am Samstag (30.11.) und Sonntag (01.12.) alle Rennen des ersten Biathlon-Weltcups 2024/25 aus Kontiolahti im Free-TV. Das ZDF zeigt sowohl die Single Mixed Staffel als auch die Team Mixed Staffel vom Biathlon am Samstag live und in voller Länge.

Gleiches gilt am Sonntag für die Herren- und Frauen-Staffel, die beide live im Rahmen des langen Wintersporttages im zweiten Programm und in der ZDF Mediathek gezeigt werden.

Die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer sind in Finnland am Mikrofon. Die ZDF-Biathlon-Experten sind Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Eurosport überträgt alle vier Staffel-Rennen aus Kontiolahti live - offen ist noch, ob auf Eurosport 1 oder Eurosport 2. Eine Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup-Auftakt gibt es auch beim ORF. Am Samstag und Sonntag zeigt ORF 1 allerdings nur die ersten Rennen des Tages. Die späteren Rennen laufen im Spartenprogramm ORF SPORT+. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Biathlon heute: Staffeln im Livestream und in der Mediathek aus Finnland

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream der Staffel beim Biathlon in Kontiolahti am Samstag und Sonntag gibt es beim ZDF im Internet unter sportstudio.de sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-Weltcup live im TV und Stream: Was ist eine Single-Mixed-Staffel?

Die Single-Mixed-Staffel im Biathlon ist eine verkleinerte Form der Mixed-Staffel. Sie besteht nur aus einer Frau und einem Mann, die zum Start in Kontiolahti als Team laufen und schießen. Insgesamt läuft jeder Biathlet dabei sechs Kilometer, aufgeteilt auf vier Runden. Beim Schießen gibt es keine Nachlader. Jeder Fehlschuss bedingt eine Strafrunde.

Bei der Team-Mixed-Staffel am Samstagnachmittag schickt jede Nation dann zwei Damen und Herren ins Rennen. Gelaufen werden 4 x 6 Kilometer, die Wettkampfregeln entsprechen jenen einer normalen Mannschafts-Staffel.

Kontiolahti: Diese deutschen Biathleten und Biathletinnen sind beim Weltcup-Auftakt am Start

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream startet Ende November die neue Biathlon-Weltcup-Saison 2024/25. Das deutsche Biathlonteam verzichtet zum Saisonstart überraschend auf einige der erfolgreichsten Athletinnen und Athleten der vergangenen Jahre. Sowohl Roman Rees, der in der Vorsaison kurz im Gesamtweltcup geführt hatte, als auch die WM-Medaillengewinnerinnen Sophia Schneider und Hanna Kebinger fehlen im Aufgebot für die ersten Rennen im finnischen Kontiolahti. Alle drei treten zunächst im zweitklassigen IBU-Cup in Schweden an.

Bei den Biathlon-Frauen gehören Franziska Preuß (30), Vanessa Voigt (27), Johanna Puff (22), Julia Kink (20), Selina Grotian (20) und Julia Tannheimer (19) zum DSV-Kader. Bei den Männern starten in Finnland Johannes Kühn (33), Justus Strelow (27), der Allgäuer Philipp Nawrath (31), Philipp Horn (30), David Zobel (28) und Danilo Riethmüller (25) für die deutschen Biathleten.

Live im TV, Stream und Mediathek geht der Allgäuer Philipp Nawrath in der neuen Biathlon-Weltcup-Saison an den Start.