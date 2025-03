So sehen Sie den Biathlon-Sprint der Frauen heute live im TV und Stream

Wer zeigt heute Biathlon? Live im TV, Stream und in der Mediathek geht der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto heute am Freitag (7.3.2025) mit dem Sprint der Damen weiter. Los geht es in der Übertragung im Fernsehen heute am frühen Abend mit dem Rennen der Frauen unter Flutlicht. Biathlon live wird heute im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt.

Nach den Herren gestern gehen am Freitag die Frauen über die kurze Sprint-Distanz von 7,5 Kilometern in der Vysocina Arena in Nove Mesto na Morave an den Start. Die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß vom DSV-Biathlon-Team will nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft 2025 in Lenzerheide wieder im Weltcup angreifen.

Wann kommt heute Biathlon? Wer zeigt Biathlon im TV? Der Sprint der Damen heute in Nove Mesto im TV, Stream und der Mediathek - alle News zum Biathlon-Weltcup im TV aktuell hier.

Biathlon heute im TV live in Nove Mesto - Damen-Sprint 2025: Zeitplan, Sender, Stream

Freitag, 7.3.2025 - Biathlon heute der Männer in Nove Mesto, Sprint über 10 Kilometer

18.25 Uhr: Sprint Frauen über 7,5 km

Fernsehen: Biathlon heute live in der ARD (“Das Erste“, ab 18.25 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 18.27 Uhr) und auf ORF 1 (ab 18.20 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon im Livestream kostenlos aus Nove Mesto: Sprint der Frauen heute

Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon-Sprint der Damen in Nove Mesto heute am Freitag (07.03.2025) gibt es kostenfrei bei der ARD im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon live im Free-TV: Programme und Übertragung heute am 7. März 2025

Das Biathlon-Sprintrennen heute (07.03.) der Frauen in Nove Mesto (Tschechien) wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Das Erste überträgt den Start vom Biathlon heute ab 18.25 Uhr in einer „ARD Sportschau live“ im Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Kommentator ist Christian Dexne.

Auch der Sender Eurosport ist heute live beim Biathlon-Sprint in Nove Mesto am Start. Im TV-Programm zeigt Eurosport 1 das Damen-Rennen über 7,5 Kilometer heute am Freitag. Los geht die TV-Übertragung laut Zeitplan um 18.27 Uhr.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung vom Biathlon heute in Tschechien gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt am Freitag den Sprint live ab 18.20 Uhr und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.