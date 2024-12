Biathlon-Weltcup 2024/25 in Antholz: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Laut dem Rennkalender des Biathlon-Weltcups 2024/25 macht das Wintersport-Event Ende Januar 2025 seinen sechsten Halt in Antholz. Die Biathlon-Strecke in Antholz gehört zum festen Bestandteil des Weltcup-Kalenders. Der kleine Ort mit knapp 3.000 Einwohnern ist zudem bei Wintersportlern für sein umfangreiches Langlaufnetz bekannt. Das Antholzertal, ein Seitental im Pustertal, bietet dabei mit dem Gebirge Rieserfernergruppe und dem Antholzer See eine atmosphärische Naturkulisse für Profis und Hobby-Biathleten.

Wann genau die Athleten in Antholz starten und welche Disziplinen anstehen, erfahren Sie hier. Zudem finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Terminen, Tickets, der Strecke und den deutschen Athleten.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Antholz: Zeitplan und Termine

In Antholz finden an vier Tagen Wettkämpfe im Biathlon statt. Das Programm umfasst die Rennen Sprint, Staffel und Verfolgung für Männer und Frauen. Die Wettbewerbe werden in der Saison 24/25 sowohl im TV als auch per Stream übertragen. Die verantwortlichen Sender sind ARD, ZDF, ORF und Eurosport. Änderungen im Zeitplan sind immer möglich.

Beim Biathlon-Weltcup 2025 in Antholz beginnen die Frauen am 23. Januar mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Der Sprint der Männer über 10 Kilometer findet einen Tag später statt. Der letzte Wettkampf in Antholz ist am 26. Januar 2025, wenn die Männer im Verfolgungsrennen über 12,5 km antreten.

Hier ist der vollständige Zeitplan im Überblick:

Donnerstag, 23. Januar 2025, 14.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 24. Januar 2025, 14.10 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 25. Januar 2025, 13.00 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 25. Januar 2025, 14.55 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 26. Januar 2025, 12.05 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Sonntag, 26. Januar 2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Antholz: Wo gibt es Karten?

Eintrittskarten für den Biathlon-Weltcup in Antholz sind online erhältlich. Der Erwerb erfordert die Registrierung eines Kontos im Ticketshop. Die Preise variieren je nach Veranstaltungstag und Kategorie. Es stehen sowohl Einzeltickets für einzelne Wettkämpfe als auch verschiedene Kombipakete sowie VIP-Tickets zur Auswahl.

Biathlon-Weltcup 24/25 - Antholz: Infos zur Strecke in Südtirol

Die Südtirol Arena „Alto Adige“ liegt im Tal der Gemeinde Rasen-Antholz in den Südtiroler Alpen, etwa 25 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Nicht nur die sportlichen Anforderungen sind in Südtirol hoch, sondern auch die Lage: Mit einer Höhe von 1.600 Metern über dem Meeresspiegel ist sie die höchstgelegene Strecke im gesamten Biathlon-Weltcup. Das hoch gelegene Stadion wurde 1969 erbaut und gehört seitdem fast jedes Jahr zum festen Programm des Biathlon-Weltcups.

Im vergangenen Jahr sorgte die Schweizerin Lena Häcki-Gross in Antholz für Aufsehen: Sie feierte in der Südtirol Arena ihren ersten Weltcupsieg und schrieb Geschichte als erste Schweizer Gewinnerin an diesem Ort. Bei den Herren gewann Johannes Thingnes Bö das Einzelrennen, indem er alle 20 Scheiben fehlerfrei traf. Beim Weltcup Anfang 2024 gingen weitere Siege nach Norwegen und Frankreich: Vetle Sjaastad Christiansen gewann den 15-km-Massenstart der Herren, während Julia Simon aus Frankreich den Massenstart der Damen für sich entschied.