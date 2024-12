Biathlon-Weltcup 2024/25 in Hochfilzen: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Der Biathlon-Weltcup 2024/25 hat offiziell begonnen. Nach dem Auftakt in Kontiolahti (Finnland) dürfen sich Wintersport-Fans vom 12. bis zum 15. Dezember 2024 auf spannende Rennen beim Weltcup im österreichischen Hochfilzen freuen. Die kleine Gemeinde im Bezirk Kitzbühel in Tirol beherbergt etwa 1322 Einwohner (Stand: Januar 2024) und ist zudem eine der fünf Pillerseetalgemeinden. Darüber hinaus gilt sie als Heimat des Biathlonsports. So war Hochfilzen in der Vergangenheit bereits Austragungsort der Biathlon-Weltmeisterschaften 1978, 1998, 2005 und 2017.

In diesem Jahr steht die beschauliche Gemeinde in Österreich erneut an zweiter Stelle im Kalender des Biathlon-Weltcups. Eröffnet wird das insgesamt vier Tage andauernde Biathlonfest mit den Sprintrennen am Freitag, dem 13. Dezember. Alle Termine und Rennen in Hochfilzen sowie Infos zu Tickets und zur Strecke gibt es hier.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Hochfilzen: Zeitplan und Termine

Wie eingangs bereits erwähnt, findet der Biathlon-Weltcup 2024/25 in Hochfilzen vom 12. bis zum 15. Dezember statt. Am Donnerstag, dem 12. Dezember, gibt es ein offizielles Training, einen Tag später geht es dann richtig los. Ab dem 13. Dezember werden täglich werden zwei Rennen ausgetragen, die Staffelrennen am Sonntag markieren den Abschluss des Weltcups in Österreich. Hier einmal alle Termine des Biathlon-Weltcups 2024/25 in Hochfilzen im Überblick:

Freitag, 13.12.2024, 11.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 13.12.2024, 14.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 14.12.2024, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 14.12.2024, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Sonntag, 15.12.2024, 11.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Sonntag, 15.12.2024, 14.15 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Hochfilzen: Gibt es noch Karten?

Noch sind nicht alle Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Hochfilzen ausverkauft. Wer also live vor Ort mit dabei sein möchte, hat die Möglichkeit, sich über den Ticket-Shop noch eine Karte zu sichern. Wer stattdessen lieber vom Wohnzimmer aus zuschauen möchte, kann das natürlich ebenfalls tun, denn der Weltcup wird auch in diesem Jahr im TV und Stream übertragen. Gezeigt werden die Rennen der Frauen und Männer im Live-Stream der ARD sowie im Programm des Senders Eurosport 1.

Hochfilzen 2024: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der vergangenen Saison

In der vergangenen Saison 2023/24 belegten die deutschen Männer um David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Benedikt Doll beim Staffelrennen (4 x 7,5 km) des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen den dritten Platz. Die Frauen wiederum - Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Marion Wiesensarter und Vanessa Voigt - ergatterten bei der Staffel (4 x 6 km) den 5. Platz hinter Norwegen, Schweden, Frankreich und Italien, verpassten das Siegertreppchen somit um zwei Plätze.

Fakten zum Biathlon-Stadion in Hochfilzen:

Name: Biathlon Stadion Hochfilzen

Eröffnung: 1967

Biathlon-Weltmeisterschaften: 1978, 2005, 2017

Zuschauerplätze: 15.000

Streckenpläne zum Download: IBU Weltcup 2024/25 in Hochfilzen