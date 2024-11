Her sehen Sie den Weltcup-Auftakt der Langläufer live im TV und Stream

Das hat schon Tradition: Die drei nordischen Disziplinen Skilanglauf, Skispringen und Nordische Kombination treffen sich Ende November in Kuusamo (Finnland) zu einem großen Event. Der Veranstalter erwartet üblicherweise in jedem Jahr insgesamt rund 20.000 Zuschauer. Auch im TV und als Stream werden an diesem Wochenende die Wettkämpfe gezeigt.

Im Skistadion von Ruka am südlichen Ende Lapplands nahe des Polarkreises und 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt eröffnen die besten Langläuferinnen und Langläufer der Welt von Freitag bis Sonntag die Weltcup-Saison 2024/2025. Hier sehen Sie die Rennen in klassischen oder Freistil live oder zeitversetzt im TV und Stream.

Langlauf-Weltcup im TV: Auftakt am Freitag mit 10 km klassisch

Seit Jahren sind es die Langläufer gewohnt, im November in Lappland drei Wettkämpfe zu bestreiten. Los geht es 2024 mit den 10 km im klassischen Stil, gefolgt am Tag darauf mit dem Klassiksprint und am Sonntag mit einem Massenstart und 20 km in der freien Technik.

Auch das deutsche Langlauf-Team ist nicht unbeschadet durch die Vorbereitung gekommen. Es gab Corona-Infektionen oder andere gesundheitliche Probleme. Teamchef Peter Schlickenrieder: „Das letzte intensive Trainingslager in Muonio haben wir positiv abgeschlossen. Und mit ansprechenden Leistungen in den drei Abschluss-Wettkämpfen.“

Zeitplan: Langlauf-Weltcup am Freitag, 29. November

10.00 Uhr: 10 km klassisch der Damen

12.40 Uhr : 10 km klassisch der Herren

Zeitplan: Langlauf-Weltcup am Samstag, 30. November

09.00 Uhr : Sprint klassisch Qualifikation Damen und Herren

11.30 Uhr : Sprint klassisch Damen und Herren

Zeitplan: Langlauf-Weltcup am Sonntag, 1. Dezember

09.30 Uhr : Massenstart 20 km Freistil Herren

11.25 Uhr : Massenstart 20 km Freistil Damen

Langlauf-Weltcup im TV und Stream aus Ruka-Kuusamo in Finnland

ZDF und Eurosport übertragen die Langlauf-Wettkämpfe vom Weltcup-Auftakt 2024 in Ruka-Kuusamo. Aber längst nicht alles vom Skilanglauf aus Finnland auch live und in voller Länge. Das ZDF zeigt am Samstag ab ca. 14.50 Uhr eine Zusammenfassung der Sprint-Rennen aus Ruka. Kommentator ist Heiko Klasen. Sonntag läuft im ZDF der Massenstart der Frauen ab 11.50 Uhr mit dem Kommentar von Heiko Klasen.

Langlauf-Weltcup im TV und Stream

Freitag, 29. November : 9.45 bis 11.10 Uhr 10 km klassisch der Frauen auf Eurosport 1, 12.25 bis 14 Uhr 10 km klassisch der Herren auf Eurosport 1 oder auf der Streaming-Plattform Discovery+.

Samstag, 30. November : 9 bis 10 Uhr Quali für Sprint auf Eurosport 1 oder auf der Streaming-Plattform Discovery+, 11.15 bis 13.15 Uhr Sprint Herren und Damen auf Eurosport 1 oder auf der Streaming-Plattform Discovery+ | ZDF: Sprint-Zusammenfassung um 14.50 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember : 9.15 bis 10.35 Uhr Massenstart Männer auf Eurosport 1 oder auf der Streaming-Plattform Discovery+, 11.10 bis 12.30 Uhr Massenstart Frauen auf Eurosport 1 oder auf der Streaming-Plattform Discovery+ | ZDF: Massenstart 20 km der Frauen um 11.50 Uhr.

DSV-Langlauf-Team der Damen für den Weltcup in Ruka-Kuusamo

Die deutsche Mannschaft der Damen besteht in Finnland aus diesen Langläuferinnen (Quelle: Instagram DSV_Skilangkauf):

Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis)

Pia Fink (SV Bremelau)

Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf)

Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Helen Hoffmann (WSV Oberhof 05)

Sofie Krehl (SC Oberstdorf)

Lisa Lohmann (WSV Oberhof)

Coletta Rydzek (SC Oberstdorf)

Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg)

DSV-Langlauf-Team der Herren für den Weltcup in Ruka-Kuusamo

Die deutsche Mannschaft geht mit diesen Athleten in Skandinavien an den Start (Quelle: Instagram DSV_Skilangkauf):

Lucas Bögl (SC Gaißach)

Janosch Brugger (WSG Schluchsee)

Jan-Friedrich Doerks (SWV Goldlauter Heidersbach)

Albert Kuchler (SpVgg Lam)

Friedrich Moch (WSV Isny)

Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein)

Anian Sossau (SC Eisenärzt)

Jan Stölben (SLV Ernstberg)