Hier sehen Sie den Nacht-Slalom in Flachau heute live im TV und Stream

Wer überträgt Slalom heute? Live im Stream, TV und in der Mediathek wird heute (14.1.2025) der Nachtslalom der Damen aus Flachau gezeigt. Das Skirennen heute Abend zu ungewohnter Zeit unter der Woche ist der sechste Slalom der Saison im alpinen Weltcup-Kalender der Frauen.

Im Livestream, Free-TV und in der Mediathek können die Ski-Weltcup-Fans mitverfolgen, ob Senkrechtstarterin Zrinka Ljutić in Flachau der dritte Slalom-Sieg in Folge gelingt. Die stärkste Konkurrenz dürfte von den Schweizerinnen um Wendy Holdener und Camille Rast, Lokalmatadorin Katharina Liensberger und der Deutschen Lena Dürr kommen.

Wo läuft Ski-alpin im TV? Wer zeigt den Nachtslalom heute im Livestream? Hier alle aktuellen News zur Ski-TV-Übertragung heute, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Frauen-Slaloms in Flachau/Österreich.

Ski Weltcup heute der Damen: Nachtslalom live in Flachau - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Dienstag, 14.1.2025 - Slalom heute in Flachau live, 1. und 2. Durchgang

17.45 Uhr: Nachtslalom Flachau heute, Frauen, 1. Durchgang

Fernsehen: Eurosport 2 (ab 17.55 Uhr), ORF 1 (ab 17.05 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos, ab 17.35 Uhr), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig, ab 17.30 Uhr)

20.45 Uhr: Slalom, 2. Lauf in Flachau

Fernsehen: Eurosport 1 und 2 (ab 20.30 Uhr), ORF 1 (ab 20.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos, ab 20.35 Uhr), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig, ab 20.30 Uhr)

Flachau: Slalom heute live im Stream und in der Mediathek (Ski-alpin-Weltcup)

Der Nachtslalom aus Flachau heute (14. Januar 25) wird nicht im Free-TV bei den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt. Das ZDF überträgt beide Läufe aber kostenlos via Livestream in der Internet-Mediathek unter sportstudio.de mit Kommentator Julius Hilfenhaus. Weitere Streams mit Live-Übertragungen aus Flachau im Bezirk St. Johann bietet Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN an.

Nachtslalom Flachau live im Free-TV - Übertragung des Frauen-Skirennens heute im Fernsehen

Ski alpin im Free-TV: Während des ZDF den Nachtslalom in Flachau heute nicht im linearen TV zeigt, können Skisport-Fans bei Eurosport einschalten. Der 1. Durchgang in Flachau heute wird allerdings live im Sender Eurosport 2 übertragen, der nicht überall im Kabel frei empfangbar ist. Den 2. Slalom-Durchgang heute ab 20.30 Uhr aus dem Skiverbund Ski amadé bei Salzburg gibt es dann parallel auch auf Eurosport 1.

Eine Übertragung des Damen-Skirennens im Slalom-Weltcup live in Flachau gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt beide Durchgänge heute aus Flachau live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Live im Stream, Fernsehen und in der Mediathek peilt die Kroatin Zrinka Ljutic beim Nightrace in Flachau in Österreich heute ihren dritten Slalom-Sieg in Serie an. Foto: Piermarco Tacca, AP, dpa (Archiv)