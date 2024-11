So sehen Sie die Nordische Kombination der Männer in Ruka live im TV

In der Nordischen Kombination beginnt an diesem Wochenende die Weltcup-Saison. Die ersten Wettbewerbe des Winters finden in Ruka, Finnland statt. Der Deutsche Vinzenz Geiger ärgert sich massiv über den mauen Weltcup-Kalender. Nur acht Weltcup-Wochenenden stehen in dieser Saison auf dem Plan. Fis-Renndirektor Lasse Ottesen beschuldigt der Oberstdorfer des Nichtstuns.

Da das heutige Springen der Kombinierer wegen des Windes abgesagt wurde, wird für den Langlauf über 7,5 km im Individual Compact-Format der zweite PCR-Sprung von gestern gewertet. Das Springen am Donnerstag gewann Jarl Magnus Riiber mit 144 Metern und 150,9 Punkten vor den beiden zwei Österreichern Franz-Josef Rehrl (143,4 Punkten) und Thomas Rettenegger (138,1). Bester Deutscher war der Allgäuer Vinzenz Geiger auf Platz fünf.

Vinzenz Geiger mit guten Chancen vor dem Langlauf

Im Individual Compact-Format starten die Nordischen Kombinierer im Langlauf mit einem festgeschriebenen Zeitabstand. Dabei startet der zweite Kombinierer mit einem Rückstand von sechs Sekunden auf den vor ihm liegenden Kontrahenten, der Dritte mit einem Abstand von 12 Sekunden und so weiter. Gute Aussichten also für Geiger.

Nordische Kombination der Männer heute live in Ruka, Kuusamo: Sender, TV-Termine, Zeitplan, Stream und Mediathek

Freitag, 29.11.2024 - Langlauf der Nordischen Kombination

14.44 Uhr: Langlauf der Nordischen Kombination aus Finnland live auf Eurosport 2 im TV

Livestream: im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Nordische Kombination der Männer morgen live aus Ruka, Kuusamo: Sender, TV-Termine, Zeitplan, Stream und Mediathek

Samstag, 30.11.2024 - Skispringen Einzel und Langlauf der Herren nach der Gundersen-Methode

10.00 Uhr: Springen der Nordischen Kombination live auf Eurosport 1 im TV

12.00 Uhr: Zusammenfassung im ZDF, Kommentatorin: Meili Scheidemann

14.00 Uhr: Langlauf der Nordischen Kombination live auf Eurosport 1 im TV

14.10 Uhr: Langlauf der Nordischen Kombination live im ZDF, Kommentatorin: Meili Scheidemann

Livestream: im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Nordische Kombination der Männer Sonntag live aus Ruka, Kuusamo: Sender, TV-Termine, Zeitplan, Stream und Mediathek

Sonntag, 1.12.2024 - Skispringen Einzel und Langlauf der Herren mit Massenstart und Springen

08.20 Uhr: Massenstart 10 km Langlauf der Nordischen Kombination live auf Eurosport 1 im TV

12.30 Uhr: Springen der Nordischen Kombination live auf Eurosport 1 im TV

12.45 Uhr: Zusammenfassung Massenstart im ZDF

12.55 Uhr: Springer der Nordischen Kombination live im ZDF, Kommentatorin: Meili Scheidemann

Livestream: im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Der Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombination in Finnland wird live im Fernsehen auch vom ORF 1 übertragen. Kommentar: Anton Oberndorfer, Co-Kommentar: David Kreiner, Moderation: Boris Kastner-Jirka. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.