Hier sehen Sie die Nordische Kombination der Männer aus Ramsau live im TV und Stream

Wann kommt heute die Nordische Kombination im TV? Beim Weltcup in Ramsau am Dachstein (Österreich) wollen die deutschen Kombinierer heute am Freitag (20.12.2024) wieder angreifen. Das Kombinations-Skispringen und den Massenstart im Langlauf sehen Sie heute live im TV, Stream und in der Mediathek. Beide Wettkampftage werden im Wintersport-Programm im Fernsehen live und kostenlos übertragen.

Beim letzten Weltcup in Lillehammer sicherte sich der Oberstdorfer Vinzenz Geiger seinen zweiten Saisonsieg. Im Gesamtweltcup liegt der Allgäuer mit 382 Punkten aktuell auf Rang drei hinter dem Norweger Jarl Magnus Riiber (440 Punkte) und seinem Oberstdorfer Teamkollegen Julian Schmid (410 Punkte).

Wann kommt die Nordische Kombination? Wo kann man die Nordische Kombination sehen? Wie setzt sich die Nordische Kombination zusammen? Hier alle aktuellen Infos zum Weltcup der Nordischen Kombination heute live aus Ramsau 2024 im TV, Stream und der Mediathek.

Nordische Kombination heute in Ramsau im TV - Live-Übertragung: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Freitag, 20.12.2024 - Nordische Kombination heute der Herren in Ramsau

13.50 Uhr: 10 km Kombinations-Langlauf der Herren

Fernsehen: live im Ersten (ab 13.45 Uhr), live auf Eurosport 1 und Eurosport 2 (ab 13.45 Uhr), live auf ORF 1 (ab 13.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

15.55 Uhr: Kombinations-Skispringen der Männer heute aus Ramsau

Fernsehen: live im Ersten (ab 16.05 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 15.45 Uhr), live auf ORF 1 (ab 15.45 Uhr)

Livestream: ARD Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 21.12.2024 - Nordische Kombination der Männer in Ramsau

9.40 Uhr: Kombinations-Skispringen der Herren in Ramsau

Fernsehen: live im Ersten (ab 9.45 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 9.30 Uhr), live auf ORF 1 (ab 9.35 Uhr)

Livestream: ARD Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

13.15 Uhr: 10 km Kombinations-Langlauf der Männer aus Ramsau

Fernsehen: live im Ersten (ab 13.20 Uhr), live auf ORF 1 (ab 13.10 Uhr)

Livestream: ARD Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Ramsau: Nordische Kombination der Männer heute live im TV und der Fernseh-Mediathek

Die Nordische Kombination heute in Ramsau am Dachstein in Österreich wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Im Ersten und auf Eurosport sind der Langlauf-Massenstart und das Kombinationsspringen der Herren heute (20.12.2024) zu sehen. Der TV-Sender Eurosport ist jedoch nicht überall frei im Kabel empfangbar.

Eine deutschsprachige TV-Übertragung von der Nordischen Kombination der Männer heute in Ramsau gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger aus Oberstdorf steht vor dem Wettkampf in Ramsau aktuell auf Platz 3 im Gesamt-Weltcup 2024/25. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Nordische Kombination heute live aus Ramsau im Livestream und in der Mediathek

Das ARD-Sportstudio bietet heute einen Livestream von der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein kostenlos im Internet unter https://www.sportschau.de/wintersport/nordische-kombination/nordische-kombination-der-frauen-und-maenner-am-2012-ab-1345-uhr,nordische-kombination-ramsau-116.html an. Außerdem sind das Kombinationsspringen und der Langlauf auf Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN verfügbar.

Übertragung: Nordische Kombination kämpft um ihre Zukunft

Vor dem Start der Weltcup-Saison 2024/25 kritisierte der Allgäuer Olympia-Sieger den Weltverband scharf. Der Grund dafür: der dünne Wettkampfkalender. Dieser sieht nur acht Weltcup-Wochenenden für die Kombinierer vor. „Das ist eine Schande in einer Zeit, in der wir uns weiterentwickeln und auf unsere Stärken konzentrieren sollten“, schrieb Geiger in einem öffentlichen Kommentar auf Instagram.

Die Nordische Kombination kämpft derzeit um ihre olympische Zukunft. Kommenden Juni will das IOC entscheiden, ob die Sportart bei Olympia 2030 noch dabei sein wird.