Nordische Kombination - Weltcup der Männer 2024/25: Kalender, Zeitplan und Termine

Die Nordische Kombination vereint zwei anspruchsvolle Teildisziplinen: Skispringen, das auf Schnellkraft setzt, und Skilanglauf, der eine hohe Ausdauer erfordert. Die Kombination stellt Athleten vor große Herausforderungen und erfordert bereits im Kindesalter ein intensives Training.

Bislang gilt das Gundersen-Einzel als das gängigste Wettkampfformat in der Nordischen Kombination. Dabei wird zunächst im Skispringen um Weiten gekämpft, deren Unterschiede in Zeitrückstände umgerechnet werden. Im abschließenden Skilanglauf starten die Athleten den Rückständen entsprechend versetzt, wobei der Erste im Ziel den Wettbewerb für sich entscheidet.

Wann findet der Weltcup der Männer in der Nordischen Kombination 24/25 statt? In diesem Artikel gibt es einen Überblick rund um Termine, Austragungsorte und Wettkampfdisziplinen im Weltcupkalender der Nordischen Kombination für die Saison 2024/25.

Nordische Kombination Weltcup 2024/25: Kalender mit Zeitplan der Männer

Der Weltcup gilt als die wichtigste Wettkampfserie in der Nordischen Kombination, die in der Wintersaison 24/25 vom Internationalen Skiverband FIS veranstaltet wird. Bei den Männern startet Jarl Magnus Riiber als aktueller Titelträger, während bei den Frauen Ida Marie Hagen in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup gewann.

Das ist der Zeitplan des Weltcups der Nordischen Kombination 24/25 der Herren im Überblick:

Freitag, 29. Novemver 2024

Ort: Ruka, Finnland

Disziplinen: Skispringen HS 142 und Langlauf 7,5 km

Samstag, 30. November 2024

Ort: Ruka, Finnland

Disziplinen: Skispringen HS 142 und Langlauf 10 km

Sonntag, 1. Dezember 2024

Ort: Ruka, Finnland

Disziplinen: Skispringen HS 142 und Langlauf 12,5 km

Freitag, 6. Dezember 2024

Ort: Lillehammer, Norwegen

Disziplinen: Skispringen HS 98 und Langlauf 10 km

Samstag, 7. Dezember 2024

Ort: Lillehammer, Norwegen

Disziplinen: Skispringen HS 138 und Langlauf 7,5 km

Freitag, 20. Dezember 2024

Ort: Ramsau, Österreich

Disziplinen: Skispringen HS 96 und Langlauf 10 km

Samstag, 21. Dezember 2024

Ort: Ramsau, Österreich

Disziplinen: Skispringen HS 96 und Langlauf 10 km

Samstag, 18. Januar 2025

Ort: Schonach, Deutschland

Disziplinen: Skispringen HS 100 und Langlauf 10 km

Sonntag, 19. Januar 2025

Ort: Schonach, Deutschland

Disziplinen: Skispringen HS 100 und Langlauf 7,5 km

Samstag, 25. Januar 2025

Ort: Hakuba, Japan

Disziplinen: Skispringen HS 134 und Langlauf 10 km

Sonntag, 26. Januar 2025

Ort: Hakuba, Japan

Disziplinen: Skispringen HS 134 und Langlauf 10 km

Freitag, 31. Januar 2025

Ort: Seefeld, Österreich

Disziplinen: HS 109 und Langlauf 7,5 km

Samstag, 1. Februar 2025

Ort: Seefeld, Österreich

Disziplinen: Skispringen HS 109 und Langlauf 7,5 km

Sonntag, 2. Februar 2025

Ort: Seefeld, Österreich

Disziplinen: Skispringen HS 109 und Langlauf 10 km

Freitag, 7. Februar 2025

Ort: Otepää, Estland

Disziplinen: Skispringen HS 97 und Langlauf 10 km

Samstag, 8. Februar 2025

Ort: Otepää, Estland

Disziplinen: Skispringen HS 97 und Langlauf 10 km

Sonntag, 9. Februar 2025

Ort: Otepää, Estland

Disziplinen: Skispringen HS 97 und 10 km

Freitag, 28. Februar 2025 (Weltmeisterschaft)

Ort: Trondheim, Norwegen

Disziplinen: Mixed Skispringen HS 105 und Langlauf 4 x 5 km

Samstag, 1. März 2025 (Weltmeisterschaft)

Ort: Trondheim, Norwegen

Disziplinen: Skispringen HS 105 und Langlauf 10 km

Donnerstag, 6. März 2025 (Weltmeisterschaft)

Ort: Trondheim, Norwegen

Disziplinen: Team Skispringen HS 105 und Langlauf 4 x 10 km

Samstag, 8. März 2025 (Weltmeisterschaft)

Ort: Trondheim, Nrowegen

Disziplinen: Skispringen HS 138 und Langlauf 10 km

Samstag, 15. März 2025

Ort: Oslo, Norwegen

Disziplinen: Skispringen HS 134 und Langlauf 10 km

Sonntag, 16. März 2025

Ort: Oslo, Norwegen

Disziplinen: Skispringen HS 134 und Langlauf 7,5 km

Samstag, 22. März 2025

Ort: Lahti, Finnland

Disziplinen: Team Skispringen HS 130 und Langlauf 2 x 7,5 km

Sonntag, 23. März 2025

Ort: Lahti, Finnland

Disziplinen: Skispringen HS 130 und Langlauf 10 km

Nordische Kombination: Termine beim Weltcup 2024/2025

Die Weltcupsaison 2024/2025 der Männer beginnt am 29. November in der finnischen Stadt Ruka. Am 23. März 2025 nimmt der Weltcup, ebenfalls in Finnland, ein Ende. Für die Frauen startet am 6. Dezember 2024 zum fünften Mal eine eigene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination.