Hier sehen Sie das Skispringen der Frauen von der Ski-WM heute live im TV und Stream

Skispringen heute live im TV, in der Mediathek und im Livestream: Heute am Freitag starten bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim die Skispringerinnen von der Normalschanze. Die Wintersport-Übertragung im Fernsehen und kostenlosen Stream startet am Mittag deutscher Zeit auf mehreren Sendern und im Stream.

Bei der Entscheidung im Skisprung-Einzel der Frauen aus Trondheim/Norwegen heute live im Free-TV und kostenlosen Stream ist die Allgäuerin Katharina Schmid Titelverteidigerin und zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Mitfavoritin ist Selina Freitag, die sich im Weltcup zuletzt nur der Slowenin Nika Prevc geschlagen geben musste. Auch Agnes Reisch ist für eine Überraschung gut.

Wer überträgt Skispringen heute? Wann läuft Nordische Ski-WM im TV? Hier Aktuelles zum Skispringen heute der Damen aus Trondheim live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Freitag.

Skispringen heute im TV der Frauen - Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Freitag, 28.2.2025 - Skispringen, Damen, Normalschanze - Einzel von der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim

14 Uhr: Skispringen der Frauen aus Trondheim (1. und 2. Durchgang), Normalschanze

Fernsehen: live im ZDF (ab 14 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13.38 Uhr) und bei ORF 1 (ab 13.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Nordische Ski-WM live im TV und in der Mediathek: Skispringen heute der Damen

Heute am Freitag (28. Februar 2025) wird das Skispringen der Damen von der Nordischen Ski-WM im Free-TV und in den Mediatheken übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich von Woche zu Woche mit den Wintersport-Übertragungen im Fernsehen ab. Diesen Freitag ist das ZDF dran, das das Skispringen live aus Trondheim im Rahmen eines „ZDF Sportstudio live“ zeigt.

Für das ZDF führt Moderatorin Lena Kesting durchs Programm vom Frauen-Skispringen, Kommentatorin ist Eike Papsdorf. Der ZDF-Skisprung-Experte ist Ex-Springer Severin Freund.

Eurosport 1 zeigt wie das ZDF auch beide Durchgänge vom Skispringen live im Fernsehen. Der Sender ist nicht überall im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Skispringen heute der Frauen um Gold, Silber und Bronze bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen im kostenlosen Stream heute von der Nordischen Ski-WM in Trondheim

Einen kostenlosen Livestream vom Skispringen heute am Freitag der Frauen gibt es beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.