Hier sehen Sie das Mannschafts-Skispringen von der WM heute live im TV und Stream

Live im TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream startet heute am Donnerstag (6.3.2025) der Teamwettbewerb der Herren im Skispringen von der Großschanze. Für die Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Stream gibt es eine neue Uhrzeit - das Wetter hat den Zeitplan heute bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim etwas durcheinander gewirbelt.

Statt um 16.20 Uhr startet der Mannschafts-Wettkampf der Männer nun um 17.05 Uhr. Nach einer bislang verkorksten Saison ist für Andreas Wellinger und Co. eine Medaille das Ziel.

Wann kommt heute Skispringen? Wer zeigt Skispringen im Fernsehen? Hier Aktuelles zum Team-Skispringen heute der Herren bei der Nordischen Ski-WM live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Donnerstag.

Skispringen heute live im TV - Team Herren Großschanze: Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025, Zeitplan, Stream am Donnerstag

Donnerstag, 6.3.2025 - Skispringen, Team Herren, Großschanze

17.05 Uhr: Skispringen live, Team-Wettbewerb der Männer aus Trondheim (1. und 2. Durchgang), Großschanze HS 138

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 17 Uhr Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.58 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.46 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Team-Skispringen im Livestream kostenlos und in der Mediathek aus Trondheim heute

Einen kostenlosen Livestream vom Team-Skispringen der Männer mit der Mannschaft von der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft heute (06.03.25) gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Skispringen live im TV: Team-Wettkampf in Trondheim - Nordische Ski-WM heute im Fernsehen

Im Fokus bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim heute stehen vor allem die Skispringer, die beim Teamwettbewerb auf der Großschanze um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Team-Weltmeister wurde Deutschland in den vergangenen 20 Jahren nur 2019 und 2021. Das Skispringen heute live aus Trondheim wird kostenlos im TV gezeigt. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überträgt heute am Donnerstag (6. März) wieder die ARD das Wintersport-Programm von der Nordischen Ski-WM heute.

Im Free-TV im „Ersten“ ist ein bekanntes Skisprung-Gesicht Experte fürs Mannschafts-Skispringen: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab. Moderatorin beim Skispringen in der ARD Sportschau ist Lea Wagner. Der Kommentator des Skispringens heute ist Tom Bartels.

Auch Eurosport 1 zeigt den 1. und 2. Durchgang vom Team-Skispringen heute der Männer bei der Nordischen Ski-WM live im Fernsehen. Der Sender ist größtenteils im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Mannschafts-Skispringen der Herren heute von der Großschanze in Trondheim gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.