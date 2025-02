Hier sehen Sie den Skiathlon der Männer am Samstag live im TV und Stream

Wann startet der Skiathlon der Herren bei der Nordischen Ski-WM? Am ersten WM-Wochenende geht es live im TV für die Männer am Samstag (1.3.25) los.

In Trondheim (Norwegen) geht es am 1. März mit der Sonderform des Ski-Langlaufs los: Skiathlon. Auf zweimal 10 Kilometer wird zunächst klassisch wie beim Langlauf gelaufen, in der zweiten Hälfte geht es in einem moderneren Stil vorwärts. Die Herren starten dabei im Massenstart die insgesamt 20 Kilometer.

Skiathlon live im Stream und TV – Massenstart der Herren bei der Nordischen Ski-WM 2025: Sender und Uhrzeit für Trondheim am Samstag

14 Uhr : Skiathlon live aus Trondheim, Massenstart Herren 2x 10 km

Fernsehen : Skiathlon live im ZDF (ab 14 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14 Uhr) und auf ORF 1 (ab 13.55 Uhr)

Livestream : ZDF Sportstudio live (kostenlos in der Mediathek) und auf Discovery+, JOYN oder DAZN (kostenpflichtig)

Das ZDF wird am 1. März die Nordische Ski-WM ab 10.20 Uhr bis 19 Uhr live im Fernsehen übertragen. Ab 14 Uhr wird der Massenstart der Herren beim Skiathlon übertragen. Moderieren wird Lena Kesting, den Wettkampf auf 2x 10 km kommentiert Heiko Klasen.

Ebenfalls in deutscher Sprache wird der Skiathlon der Herren in Trondheim auf ORF 1 ausgestrahlt. Der Sender ist in manchen Teilen des Allgäus und Bayerns empfangbar.

Skiathlon der Herren: Hier gibt es die Nordische Ski-WM im Livestream am 1. März 2025

In der Mediathek des ZDFs können Sportfans den Livestream verfolgen. Dort ist der Stream kostenlos. Eurosport 1 überträgt ebenfalls live das Rennen auf Discovery+, JOYN und DAZN, hier ist der Stream allerdings mit Kosten verbunden.

Vier Allgäuer treten beim Langlauf an

Im Langlauf - dazu zählt auch der Skiathlon - treten für die Herren diese Allgäuer bei der Nordischen Ski-WM an: Janosch Brugger (Schluchsee/Fischen), Elias Keck (Buchenberg), Friedrich Moch (Isny/Oberstdorf) und Florian Notz (Römerstein/Oberstdorf).

Noch mehr Infos zur Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim (Norwegen)

