Zeitgleich zu Silber: Langlauf-Star Johaug fehlen Zentimeter

Norwegens Langlauf-Star Therese Johaug hat den Titel im Skiathlon bei ihrer Heim-WM denkbar knapp verpasst. Die 36 Jahre alte viermalige Olympiasiegerin musste sich im packenden Schlussspurt eines denkwürdigen Rennens der Schwedin Ebba Andersson geschlagen geben. Beide Athletinnen wurden mit der gleichen Zeit gewertet, wenige Zentimeter entschieden über Gold und Silber. Bronze holte die Schwedin Jonna Sundling.

Als beste Deutsche belegte Victoria Carl den neunten Platz. Die 29-Jährige wurde im Rennen über 20 Kilometer schon früh abgehängt.

Norwegerin rutscht der Ski weg

Die starken Norwegerinnen und Schwedinnen liefen von Beginn an ein hohes Tempo. Bei schwierigen Bedingungen im verregneten Granasen Skisenter setzte sich eine Sechsergruppe ab.

Beim Skiwechsel nach zehn Kilometern in der klassischen Technik passierte der Norwegerin Astrid Öyre Slind ein Malheur: Ein Ski rutschte davon, Slind eilte hektisch hinterher, fiel aber zurück. «Sowas passiert immer wieder», sagte der deutsche Teamchef Peter Schlickenrieder im ZDF. «Man ist oft im Kopf schon weiter und nicht beim Skiwechsel selbst.» Ein Sturz nahm Sundling und der Norwegerin Heidi Weng jede Chance auf Gold.

Deutsche Langläufer hoffen auf Teamwettbewerbe

Die beste deutsche Läuferin Carl galt als Außenseiterkandidatin für eine Medaille. Im Weltcup hat es die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022 in dieser Saison zweimal auf das Podest geschafft - jeweils in Rennen über zehn Kilometer. Die größten Medaillenhoffnungen hat die deutsche Langlaufmannschaft aber in den Teamwettbewerben.