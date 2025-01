Hier sehen Sie den Slalom in Schladming heute im Free-TV und kostenlosen Stream

Der Schladming-Nachtslalom heute live im TV, in der Mediathek und im Livestream: Heute am Mittwoch (29.1.2025) steht das Nightrace an der Planai auf dem Zeitplan der alpinen Ski-Herren. Der Slalom heute der Männer wird im linearen Fernsehen (Free-TV) und im kostenlosen Livestream übertragen.

Der Nachtslalom zählt zu den Klassikern im alpinen Ski-Weltcup-Programm. Bereits am Dienstag fand auf der Piste auf der Planai in der Steiermark einen Riesentorlauf statt - vor 15.000 Skifans feierten die Norweger Alexander Steen Olsen und Henrik Kristoffersen einen Doppelsieg.

Wer überträgt Schladming heute? Wann kommt heute das Nightrace? Hier alle aktuellen News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Herren-Saloms in Schladming.

Ski Weltcup heute der Herren: Nacht-Slalom live in Schladming - Zeitplan, TV-Sender und Stream „Nightrace“ am Mittwoch

Mittwoch, 29.1.2025 - Slalom heute in Schladming live, 1. und 2. Durchgang

17.45 Uhr: Slalom Schladming heute, Männer, 1. Durchgang

Fernsehen: live im BR-Fernsehen (ab 17.30 Uhr), live auf Eurosport 2 (ab 17.25 Uhr) und auf ORF 1 (ab 17 Uhr), zeitversetzt auf Eurosport 1 (ab 19.56 Uhr/Highlights)

Livestream: BR Mediathek (ab 17.30 Uhr, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

20.45 Uhr: Nightrace, Slalom, 2. Lauf in Schladming/Österreich

Fernsehen: live im BR-Fernsehen (ab 20.15 Uhr), auf Eurosport 1 und Eurosport 2 (ab 20.24 Uhr) und auf ORF 1 (ab 20.15 Uhr)

Livestream: BR Mediathek (ab 20.15 Uhr, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Nightrace: TV-Übertragung 2025 im BR-Fernsehen heute aus Schladming - Eurosport, ORF live

Im linearen TV wird das BR-Fernsehen für die ARD heute (29.01.) die Live-Übertragung des Nightrace 2025 in Schladming/Österreich im Free-TV übernehmen. Das dritte Programm (Bayerischer Rundfunk) zeigt jeweils den 1. und den 2. Durchgang des Slaloms heute live. Der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer kommentiert gemeinsam mit Ex-Rennläufer Rainer Schönfelder Ski alpin der Männer aus Schladming. Rainer Schönfelder. Als Experte ist Felix Neureuther im Einsatz, Moderator im BR ist Markus Othmer.

Der Sender Eurosport überträgt den 1. Slalom-Durchgang in Schladming live auf dem Sender Eurosport 2, der nicht überall im Kabel frei empfangbar ist. Im ersten Programm läuft zu dieser Zeit noch Handball. Der zweite Durchgang des Schladming-Slaloms der Männer (Nightrace) wird dann auf beiden Programmen, also auch auf Eurosport 1, gezeigt.

Eine Live-Übertragung des Nachtslaloms der Männer live aus Schladming gibt es aber auch beim ORF. ORF 1 zeigt beide Durchgänge jeweils live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus kostenlos zu empfangen.

Nightrace in Schladming heute im kostenlosen Livestream schauen - ARD/BR-Mediathek

Vom Nightrace heute in Schladming gibt es auch einen kostenlosen Livestream in der BR Mediathek und unter sportschau.de/streams, sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. In allen Streams werden der 1. und der 2. Durchgang aus Schladming live gezeigt.

Icon Vergrößern Live im TV, Stream und in der Mediathek jubelte in Schladming beim RTL am Dienstag der Norweger Alexander Steen Olsen. Heute geht es mit dem Slalom live weiter. Foto: Georg Hochmuth, APA, dpa Icon Schließen Schließen Live im TV, Stream und in der Mediathek jubelte in Schladming beim RTL am Dienstag der Norweger Alexander Steen Olsen. Heute geht es mit dem Slalom live weiter. Foto: Georg Hochmuth, APA, dpa