So sehen Sie den Slalom der Damen aus Gurgl heute live und kostenlos

Der Slalom der Damen aus Gurgl heute live im TV, Stream und der Mediathek: Am Samstag (23.11.2024) steht in Hochgurgl bei Sölden in Tirol der zweite Slalom im alpinen Ski-Weltcup-Kalender 2024/25 für die Frauen auf dem Programm. Nach der Macht-Demonstration von US-Superstar Mikaela Shiffrin beim Auftaktrennen in Levi darf man gespannt auf die Fernseh-Übertragung heute sein: Siegt Shiffrin beim Gurgl-Slalom 2024 erneut? Kann Lena Dürr aus Germering wieder überzeugen? Oder gelingt Lokalmatadorin Katharina Liensberger ein Heimsieg in Österreich?

Ab 10.30 Uhr steht heute der 1. Slalom-Durchgang in Gurgl für die Damen auf dem TV-Programm, mittags gibt es dann live die Übertragung des zweiten Laufs des Slaloms der Frauen am Samstag.

Wer überträgt Ski alpin im Fernsehen? Wo kommt heute Slalom? Hier Ergebnisse und Uhrzeit zur Free-TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Damen-Skirennens in Gurgl 2024.

Ski Weltcup Damen: Salom in Gurgl heute live - Zeitplan, Sender und TV-Termine 2024 in der Übersicht

Samstag, 23.11.2024 - Slalom heute der Frauen in Gurgl

10.30 Uhr: Slalom heute, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und ORF 1

13.30 Uhr: Slalom Damen in Gurgl, 2. Lauf

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und ORF 1

Livestream: ARD Sportschau Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Gurgl: Slalom heute live im Free-TV - Infos zur Übertragung des Frauen-Skirennens im Fernsehen

Der Slalom der Frauen in Gurgl heute am Samstag (23. November 2024) wird live und kostenlos im Free-TV gezeigt - in Deutschland allerdings nur auf Eurosport. Der Sender ist in der Regel frei empfangbar via Kabel und überträgt in seinem ersten Programm den Slalom der Damen aus Hochgurgl/Sölden live.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft das Skirennen heute nicht: Weder ARD (Das Erste), der BR noch das ZDF übertragen im TV. Die ARD bietet allerdings einen kostenlosen Livestream unter sportschau.de/streams. Der Eurosport-Livestream in den Mediatheken von Discovery+, Joyn oder DAZN ist hingegen kostenpflichtig.

Eine TV-Übertragung des Ski-alpin-Frauen-Weltcups live aus Gurgl gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt die beiden Läufe des Damen-Slaloms heute live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns kostenlos zu empfangen.

Gurgl-Slalom live im TV-Stream und der Mediathek: Lena Dürr will wieder aufs Podest

Live im TV, Stream und in der Mediathek startet im Skigebiet Hochgurgl bei Sölden heute der zweite Frauen-Slalom der Saison. Die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr war am vergangenen Wochenende in Finnland mit einem Podesterfolg in den Winter gestartet.. Beim Weltcup-Torlauf in Levi kam Dürr auf Platz drei. Sie musste sich nur der Siegerin Mikaela Shiffrin und Katharina Liensberger geschlagen geben. Alle Drei zählen auch in Gurgl zu den Favoritinnen.

Ski alpin live im TV und Stream: Slalom-Fahrerin Lena Dürr aus Deutschland greift heute am Samstag (23.11.2024) in Gurgl an.